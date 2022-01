Depois de ver a Câmara de São João de Meriti aprovar uma emenda permitindo o remanejamento de apenas 5% do orçamento de 2022 , o prefeito João Ferreira Neto fez um aceno daqueles difíceis de resistir: em uma transmissão nas redes sociais, anunciou que vai pagar, ainda este mês, os salários atrasados dos aposentados e pensionistas. A "herança" veio do antecessor, Sandro Matos, mas o empurra-empurra dos débitos por mais de cinco anos vinha causando desgaste. No Legislativo, já tem gente balançada.