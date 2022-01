Subprefeito da Zona Oeste Diogo Borba - Reprodução

Publicado 07/01/2022 16:44 | Atualizado 07/01/2022 16:46

O subprefeito da Zona Oeste é mais um do alto escalão da prefeitura a testar positivo para a Covid-19. Diogo Borba usou a rede social para anunciar a notícia na tarde desta sexta-feira (7)



“Em casa com Covid, então vamos abrir para perguntas”, postou em seu story no Instagram.



Três assessores das subprefeituras da Zona Sul, Zona Oeste e Grande Tijuca também testaram positivo para a doença.