O Detro-RJ, o Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) e a Secretaria Municipal de Transportes do Rio de Janeiro (SMTR) alinharam a mira para pôr na rua a "Operação Verão". A parceria — primeira iniciativa integrada do Detro com comando de William Pena — fortalecerá as ações em pontos turísticos da cidade, de olho nos "flanelinhas" e também... em vans irregulares. A operação passa pela rodoviária, aeroportos, Pão de Açúcar e Corcovado — cujo festival de problemas já foi assunto aqui na coluna.