O deputado federal Dr. Luizinho (PP-RJ)Gilmar Felix

Publicado 19/01/2022 07:00

O deputado federal Juninho do Pneu (DEM) riscou o chão . E Luizinho (PP) não fugiu da briga. Sobre a guerra por apoio em Nova Iguaçu, diz o médico: "Na Baixada, acabou o tempo do coronelismo. Vereador, eleitor, as pessoas são livres para apoiar quem quiser. E, de preferência, que se baseiem em ideias e não em outros métodos que os novos tempos e a democracia não comportam".