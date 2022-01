Governador Claudio Castro - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 19/01/2022 06:00

O governador Cláudio Castro (PL) decidiu antecipar para sábado (22) o lançamento do programa social e de segurança com o qual quer marcar sua gestão. Aliás, as operações realizadas na madrugada desta quarta-feira (19), em uma ação integrada das polícias Civil e Militar, são justamente o primeiro passo.

A ideia é posteriormente levar o Estado para dentro das comunidades, com ações de cidadania e de estímulo ao desenvolvimento econômico.

Nas primeiras manifestações de Castro sobre o projeto, as comparações com as UPPs de Sérgio Cabral foram inevitáveis. O governador, no entanto, garantiu que seu plano não é nada parecido com a polícia pacificadora. O secretário de Polícia Civil, Allan Turnowski, já deu uma pista das diferenças, enfatizando a participação da corporação no novo programa.

Inicialmente, a previsão era de anunciar os detalhes do novo programa apenas no dia 25 de janeiro.