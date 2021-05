Por O Dia

Publicado 13/05/2021 20:31 | Atualizado 13/05/2021 20:44

Rio - O governador do Rio, Cláudio Castro (PSC), comentou, nesta quinta-feira, sobre as ações que pretende implementar contra a violência urbana e em comunidades no Rio de Janeiro. Durante o evento com o Tribunal de Justiça do Rio , sem dar muitos detalhes, Castro garantiu que o novo projeto não será parecido com o das Unidades de Polícia Pacificadora.