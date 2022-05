Depois de levar à Secretaria de Transportes o estudo sobre as ciclovias da Zona Oeste, o vereador William Siri (PSOL) discutiu o documento com diretores e com o presidente da CET-Rio, Joaquim Dinis. Na reunião, ouviu que a companhia não tem orçamento para investir na malha cicloviária, mas que o tema será priorizado (se houver fundos) em 2023. A construção de novos trechos cabe a outras pastas, mas a estatal prometeu se dedicar às reformas mais urgentes e em pontos estratégicos apontadas pelo dossiê.