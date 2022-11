Brasil marca presença na COP 27 - foto de divulgação

Brasil marca presença na COP 27foto de divulgação

Publicado 06/11/2022 17:27

Se ao mesmo tempo o Jair Bolsonaro nunca se mostrou à vontade em encontros internacionais e muito menos em eventos ambientas, o mesmo não pode se dizer do eleito Lula da Silva. Sem a presença do presidente em exercício, o petista deve ser o foco das atenções na Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU). A expectativa é grande em relação a sua presença no encontro que acontece nas próximas duas semanas na Índia.

Vai ocupar justamente o vácuo foi deixado por Bolsonaro, que não fez a mínima questão de demarcar sua cadeira entre os 90 chefes de Estado e 40 mil congressistas que participam da COP 27. Por suas boas relações internacionais, o petista foi incluído na programação como "personalidade convidada". No entanto, seguindo os protocolos, quem oficialmente vai representar o Brasil é o atual ministro do Meio Ambiente, Joaquim leite.



Irritado, segundo relatos na imprensa, Bolsonaro chamou o petista de “usurpador” e o acusou de vestir a faixa presidencial antes da hora.

Convite a Lula

Lula foi convidado diretamente pelo presidente egípcio Abdel Fatah al-Sissi um dia após sua vitória. Ele deve comparecer à conferência na segunda semana. Depois de uns dias de descanso no estado da Bahia, divide sua agenda entre a composição de seu novo governo, o processo de transição e na participação na Conferência.

O presidente eleito deve ir a Índia em companhia do representante da Comissão de Meio Ambiente do Senado, Jaques Wagner, o ambientalista e deputado federal Nilto Tatto, deputada federal eleita Marina Silva (Rede-SP) e a senadora Simone Tebet (MDB).

Lula quer voltar com contratos alinhavados

Oportunista, no melhor dos sentidos, quer aproveitar para antecipar sua política ambiental mesmo antes da posse, em contraponto à atual, que foi é dos calcanhares de Aquiles da administração Bolsonarista. Vai tentar dissociar o Brasil da criticada gestão ambiental de Bolsonaro. Uma tentativa de tentar apagar a desconfiança e o repúdio internacional em relação as últimas práticas no setor socioambiental e mostrar que o Brasil retomou sua linha responsável neste segmento.

O petista quer restabelecer laços, retomar financiamentos, refazer e criar novos acordos internacionais de cooperação. Para alguns especialistas esse pode ser o momento de retomada do Brasil no protagonismo das discussões climáticas, de preservação ambiental e de articulador global nas ações contra desigualdades.

Dinheiro estrangeiro para tapar o rombo no cofre



Além da preservação ambiental, Lula quer aproveitar e alinhavar também acordos financeiros em relação a promissora energia limpa. Atrair investimentos para essas práticas pode ser uma forma de trazer recursos externos para um Brasil com seus cofres bastante comprometidos.

E esse é um bom momento de chamar a atenção do mundo para potencialidades naturais e estruturais que o país tem para se colocar na frente da indústria de geração de energia verde.

Pelo menos desse aspecto, as forças antagônicas da política brasileira mostram-se convergentes.

É justamente esse o discurso do representante de Bolsonaro no encontro internacional. O Ministro Joaquim Leite em declaração ao programa estatal de rádio “A Voz do Brasil” revelou que

o principal objetivo do Brasil na COP 27 será o de “levar a eles o Brasil das energias verdes”, para trazer “financiamento climático e acelerar toda essa economia limpa junto com o setor privado”.