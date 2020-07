Imóveis a partir de R$ 40 mil

Quem quer comprar um imóvel com custando até 70% menos deve aproveitar mais um leilão do banco Santander, que acontece entre amanhã (28) e quarta (29) pela Super Venda de Imóveis. São 718 oportunidades como casas e apartamentos de todas as regiões do país, com valores a partir de R$ 40 mil. As unidades também podem ser financiadas e há casos em que o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) pode ser utilizado. O Sudeste se destaca como a região com mais imóveis para venda, com 495 bens, seguido do Nordeste e do Sul. Os imóveis estão 100% quitados e sem nenhum tipo de dívida para quem compra. Vale lembrar que a maioria das unidades disponíveis via leilão está ocupada e que a retirada do ocupante do imóvel, seja proprietário inadimplente ou não, fica a cargo de quem arremata o bem, mas neste caso, a novidade é que o processo de retirada ficará por conta dos leiloeiros Biasi Leilões, Cravo Leilões, Frazão Leilões para os imóveis residenciais localizados nas capitais do país (veja condições completas no site de cada leiloeiro).



"Com uma crise intensa no país, é importante ressaltar oportunidades de investimentos com menor volatilidade, como em imóveis de bancos. O momento do mercado é oportuno e os financiamentos estão com juros atrativos para os interessados", afirma Marcelo Prata, fundador da Resale, startup contratada pelo Santander. Para visualizar os imóveis à venda, o usuário deve acessar www.santanderimoveis.com.br e aplicar os filtros de acordo com o seu interesse: região, tipo do imóvel, valor ou situação (ocupado ou desocupado).