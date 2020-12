Pesquisa da Cielo revela que o setor de Materiais de Construção foi o que mais cresceu em vendas durante a Black Friday deste ano Freepik

Por Cristiane Campos

Publicado 04/12/2020 09:48

Pesquisa realizada pela Cielo mostrou que o setor de Materiais de Construção foi o que mais cresceu em vendas durante a Black Friday deste ano. O aumento foi de 10,7%. Em segundo lugar, ficou o setor de Drogarias e Farmácias e, em terceiro, Móveis, Eletrodomésticos e Departamento. A Anjo Tintas, por exemplo, mesmo enfrentando problemas com a falta de insumos no mercado, cresceu 16% em relação à Black Friday do ano passado. Segundo Filipe Colombo, CEO da empresa, o principal motivo para esse aumento é o fato de as pessoas estarem mais tempo dentro de casa, o que aumentou a necessidade de fazer reformas. "Com o home office e mais tempo no mesmo local, as pessoas começaram a sentir necessidade de fazer reformas, seja para deixar o ambiente de trabalho mais confortável, seja para renovar a casa. Tivemos mais de 16% de aumento nas vendas de tintas residenciais em outubro deste ano em relação ao mesmo mês do ano passado. A categoria está em alta desde o começo da pandemia em março", diz Colombo. Ele ressalta que a tinta começou a ser percebida como ator principal na reforma porque não faz sujeira, barulho e nem tem cheiro. "Além disso, a mudança de cor de um ambiente pode mudar todo o clima da casa", explica.

Novo condomínio da MRV em Volta Redonda

Publicidade

Seguindo o seu plano de expansão no estado, a MRV lança o segundo empreendimento em Volta Redonda, no Sul Fluminense. O condomínio Jacarandá Violeta tem 260 apartamentos com preços a partir de R$ 153.900 e faz parte do programa Casa Verde e Amarela. O novo residencial, que integra o Complexo Vivenda Jacarandá, tem infraestrutura completa de lazer e segurança, além de estar próximo às principais rodovias e ao comércio da cidade.