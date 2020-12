O interessado na compra da moradia financiada só pode comprometer até 30% da renda familiar com a prestação mensal Freepik

Por Cristiane Campos

As plataformas que ajudam na intermediação da compra do imóvel ganham ainda mais fôlego neste ano tão complicado que estamos vivendo. Essa ferramenta tem contribuído para dar mais agilidade ao processo de concessão do crédito habitacional, tornando o sonho da casa própria possível mesmo durante o isolamento social. Segundo o economista Felipe Bogoricin, CEO da startup Livima, o grande impulsionador das vendas é o financiamento imobiliário. "Das últimas 1 mil solicitações de empréstimo, o ticket médio foi de R$ 290 mil, com 47% da demanda para compra de apartamentos de dois quartos", conta Bogoricin.



Com a Selic (taxa básica de juros) a 2% ao ano, os percentuais para o financiamento estão ficando ainda mais acessíveis. “Nos últimos 40 anos, não tivemos taxas tão baixas no país. Podemos esperar um mercado imobiliário agitado para 2021. E isso é bom para todo mundo: quem compra, quem vende, arquitetos, empresas de móveis e de mudanças. Acredito que a recuperação do setor vai ajudar muito a economia e o país”, prevê Bogoricin. Ele lembra ainda que, na hora de financiar um imóvel, só é permitido comprometer até 30% da renda familiar. "Essa é a 'regra dos 30%', na qual o cliente precisa comprovar um rendimento três vezes maior do que o valor da parcela. Antigamente, para se fazer um financiamento de R$ 300 mil, com taxa de 9% ao ano, por exemplo, era necessário comprovar renda de aproximadamente R$ 10.200. Hoje, com a taxa pré-fixada de 6,9% ao ano, o rendimento exigido é de R$ 8.250. Isso significa que mais pessoas conseguem financiar a moradia", explica o executivo.



O bom desempenho pode ser visto também na Loft, plataforma que facilita a compra, troca, financiamento e venda de imóveis. A startup já intermediou mais de 500 créditos imobiliários este ano. Entre janeiro e a primeira quinzena de novembro de 2020, o número de contratos assinados por clientes aumentou dez vezes. Nessa modalidade, a Loft cuida de todo o processo: faz a intermediação entre os clientes que queiram financiar um imóvel e as principais instituições bancárias do país, em busca das melhores condições de financiamento, com base no perfil do interessado, sem custo adicional para quem utiliza o serviço. “Alguns fatores explicam esses números ascendentes. Vivemos as melhores condições em décadas para comprar um imóvel no Brasil, com juros em seu piso histórico e acesso facilitado ao financiamento”, diz Mate Pencz, fundador e co-CEO da Loft.



Quem utilizou o serviço da plataforma para comprar um apartamento financiado foi o vendedor técnico Arlindo Queiroz, de 39 anos. Ele conta que enviou a solicitação para a Loft e, em apenas dois dias, o crédito imobiliário já estava pré-aprovado. “Fiquei muito surpreso com a rapidez. A velocidade na aprovação me ajudou com a negociação do apartamento", lembra Queiroz.