Com o isolamento social, não são só preço e localização que pesam na escolha do imóvel. Itens como lazer com áreas ao ar livre e espaço coworking também fazem a diferença Freepik

Por Cristiane Campos

Com um ano tão atípico, fica a pergunta: é a hora de se comprar um imóvel em 2021? Isso porque o isolamento social fez com que as pessoas tivessem que passar mais tempo em casa e, consequentemente, resolveram repaginar o lar para receber o home office e até mesmo para deixar o ambiente ainda mais aconchegante. Ao mesmo tempo, um grupo grande de pessoas optou por comprar um imóvel para chamar de seu e o cenário econômico também tem ajudado bastante com a Selic (taxa básica de juros) a 2% ao ano. Dante Seferian, CEO da Danpris, construtora da Grande São Paulo, acredita que este cenário vai continuar no início de 2021. "Essa estabilidade que estamos vivendo foi uma surpresa. Acredito que o mercado tende a crescer mais conforme as coisas caminhem para o ritmo normal. Teremos a vacina ainda no primeiro trimestre ao que tudo indica e eu acredito muito no crescimento do mercado imobiliário pós-Covid. A questão dos juros baixos e da segurança de investir no momento ajudam muito também", analisa Seferian.



O executivo explica ainda que aproveitando o bom momento do mercado e as taxas baixas, comprar um apartamento para 2021 parece ser um bom investimento. "Mas é preciso se atentar ao que é oferecido além do imóvel propriamente. Então se tiver espaço coworking, áreas de lazer e for bem localizado, pode ter certeza que você estará fazendo um ótimo negócio e seu ano vai começar com o pé direito", afirma Seferian.