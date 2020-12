Aproveite o que você tem em casa e crie uma decoração natalina personalizada Freepik

Por Cristiane Campos

Publicado 07/12/2020 20:24

Assim como aconteceu com várias datas importantes este ano, as festas de Natal e de Ano Novo também serão realizadas de maneira diferente por conta da pandemia. Mas isso não significa que você não possa caprichar na decoração da sua casa. Afinal, deixar o lar pronto para a ocasião é uma forma de demonstrar carinho e gratidão após um período tão delicado. E não precisa ir longe ou investir muito dinheiro na decoração. Confira cinco dicas da arquiteta Priscila Assumpção, sócia do R&CO Arquitetura, para deixar a casa em clima de Papai Noel:

1 - Luzes - na decoração de Natal não pode faltar pisca-pisca. Entre as ideias estão garrafas com pisca-pisca dispostas internamente, cortina de luzes no corrimão da escada, e copos de vidro ou de plástico com pinhos e luzes.

2 – Velas - são uma ótima opção para decoração porque trazem sensação de tranquilidade e de bem estar. As velas aromatizadas, por exemplo, são ideais para sala de estar, varandas e sala de TV; já as sem aroma são recomendadas para sala de jantar, pois não interferem no cheiro dos alimentos e deixa o ambiente agradável. Uma sugestão que fica bem interessante é colocar taças de cabeça para baixo com bolas de decoração natalina e velas na base da taça.

3 - Faça você mesmo – perfeito para apreciar os momentos em família e explorar a criatividade. É simples e barato: palitos de sorvete decorados com tinta, algodão e fita com a aparência do Papai Noel, anel para guardanapo feito com alecrim e arame, e enfeite de mesa para talheres feito com papel colorido ou feltro de sua escolha, recortado no formato de árvore de Natal.

4 – Apartamentos pequenos - é preciso saber aproveitar o espaço e o potencial do ambiente ao máximo. Então, nada melhor do que decoração de parede. Fixe na parede o pisca-pisca eou o festão em formato de triângulo, fazendo o zigue-zague desde a base até o topo, formando uma árvore de Natal. A base precisa ser necessariamente mais larga. Faça desenhos natalinos com fita colorida e enfeite como quiser. Outra sugestão é o arco de alecrim pendurado com lã ou fios de sua preferência. Enfeite a área do círculo com caixas de presente feitas com papel.

5 – Expresse a sua personalidade - aproveite o que você mais ama para se inspirar em uma decoração única e com a sua cara. Faça uma pilha de livros intercalando-os em sentido horizontal e vertical, apoiados na base de forma decrescente seguindo o formato de pirâmide. Corte papéis em formato retangular alterando os sentidos do papel quando colocado no palito, de forma decrescente acompanhando o formato triangular da árvore de natal. Outra sugestão: faça um molde de arame em formato de circulo e cole as rolhas de vinho ao redor. Decore com laço de fita e temos uma guirlanda.



Cuidados com o pisca-pisca

O pisca-pisca é parte indispensável de uma decoração de Natal. Para usar o objeto, vale tomar alguns cuidados. De acordo com o arquiteto Fernando Santos, diretor da Santos Projetos, a orientação vale tanto para os apartamentos quanto para a entrada dos condomínios. “Uma mangueira de luz ou um pisca-pisca isolados têm consumo muito baixo de energia, mas muitas pessoas enchem suas janelas, varandas e árvores de Natal de elementos luminosos. Para conseguir energia para tantos artefatos, usam os multiplicadores de tomada, mais conhecidos como benjamins. E aí está o perigo, pois o risco dos multiplicadores é a sobrecarga da tomada onde está plugado. No caso de edifícios mais antigos, que têm poucas tomadas distribuídas nos apartamentos, certamente já existem multiplicadores em todas as tomadas e o risco de sobrecarga é maior”, explica Santos. A recomendação é avaliar os pontos de energia para identificar o melhor para a instalação da árvore de Natal e do pisca-pisca.



Entre os cuidados, aponta o arquiteto, é importante observar se o artefato é próprio para uso ao tempo. No verão, com chuvas de maior volume e com muitos ventos, qualquer ponto na fiação, plugues ou tomadas pode ser atingido por água e causar acidentes. “Além disso, com o calor típico do verão carioca associado ao calor dissipado pela corrente elétrica no próprio equipamento, muitas vezes a proteção externa da fiação pode, com o tempo, apresentar anomalias e contribuir para acidentes”, ressalta.



É preciso também avaliar a qualidade do produto. “O risco do pisca-pisca não se dá pela energia que puxa quando está ligado, que é baixa, mas pela baixa qualidade do material usado na construção destes artefatos. Verifique se eles contêm certificação oficial, seja do Inmetro ou outro órgão oficial. Baixa qualidade associada ao uso permanente aumenta muito o risco de acidentes”, observa Santos.



Por fim, o arquiteto dá mais dicas na hora de comprar o pisca-pisca. “É importante abrir a embalagem e examinar toda a extensão do pisca-pisca em busca de lâmpadas quebradas ou fios partidos. Quando já estiver em casa, abra o pisca-pisca completamente, realize um teste com ele ligado por uma hora antes de colocá-lo na posição definitiva e observe se a fiação vai esquentar muito, se lâmpadas vão queimar, se o plugue está firme na tomada. Caso ocorra algo estranho, vá à loja e troque seu artefato por um novo. Não arrisque um acidente com um familiar ou com sua casa”, orienta Santos.