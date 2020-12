O objetivo do encontro é levar mais conhecimento ao corretor de imóveis e aproximar o profissional das principais tendências que o setor está tomando Freepik

Por Cristiane Campos

Publicado 08/12/2020 10:13

As perspectivas do mercado imobiliário para 2021 é tema de evento online e gratuito organizado pelo Creci-RJ (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis), que começa hoje e vai até quinta-feira, dia 10. Com os olhares voltados exclusivamente para o corretor de imóveis, o encontro contará com a participação de profissionais experientes e que atuam no setor de alguma forma.



O evento será transmitido no canal do conselho no Youtube (www.youtube.com/crecirjoficial), sempre às 16h. O objetivo é apresentar mais oportunidades de conhecimento ao corretor de imóveis de um modo geral, além de aproximar o profissional das principais tendências que o setor está tomando no momento. Para participar não é necessário inscrição. É só acessar o canal e adicionar um lembrete. Confira a programação:



8/12 (terça-feira) - o primeiro painel será formado pelo advogado e corretor de imóveis Cláudio Castro e pelo também corretor de imóveis e especialista em marketing, Marcos Guimarães. Eles abordarão o tema “Práticas Imobiliárias: Como realizar a corretagem perfeita”. Os especialistas falarão da experiência na corretagem e indicarão os melhores caminhos que os corretores devem tomar tendo em vista os rumos que o mercado tem tomado.



9/12 (quarta-feira) - “Como estimular vendas através das redes sociais”. Participantes: corretor de imóveis e digital influence, Thierry França, e a especialista em marketing e posicionamento digital para corretores, Luciana Martins.



10/12 (quinta-feira) - “O Futuro da Transação de Imóveis”, com os convidados Lívia Rigueiral, CEO da Homer, e o publicitário e especialista em Tráfego Digital, Jayme Diogo.