Casal comemora duplamente: a casa própria adquirida pelo antigo Minha Casa, Minha Vida e o pedido de casamento Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 11/12/2020 13:40

Receber as chaves do imóvel após dois anos de espera, no caso de quem comprou na planta, já é motivo de alegria. Agora, receber a casa nova com um pedido de casamento, é comemorar em dobro. O personal trainer Renan Farah aproveitou a entrega das chaves do imóvel no Cenário da Montanha, empreendimento da Riooito em Itaipava, na Região Serrana, para pedir a mão de Monique Medeiros, comissária de voo. Renan enfeitou o apartamento com pétalas de rosas e fez o pedido. “Ele sempre foi romântico, mas não imaginava essa emoção. Estávamos à procura de um imóvel aconchegante e encontramos no Cenário da Montanha. Tínhamos que investir em algo que valesse à pena ficar em Petrópolis, já que a minha família é de Campinas”, afirma Monique.



Virgínia Moraes, pedagoga, e o farmacêutico, Guilherme Castelani, também receberam as chaves do imóvel. De acordo com Virgínia, eles compraram após a indicação de um amigo que os apresentou a outro condomínio da empresa na cidade, mas como não havia mais unidades à venda, decidiram comprar no Cenário da Montanha. “Nós já somos da região e estamos encantados com o empreendimento e com a área de lazer. Inclusive, indicamos a construtora para uma amiga, que também fechou negócio em outro empreendimento”, conta Virgínia. Até amanhã, a Riooito estará entregando as chaves da primeira fase do condomínio a 168 famílias. O Cenário da Montanha tem, no total, 672 unidades, além de lazer com mais de 20 itens e segurança 24 horas. "Estamos com a sensação de dever cumprido, pois mesmo com este ano tão delicado, conseguimos superar os desafios e terminar a primeira fase. As demais estão caminhando muito bem também, o que para nós é motivo de muito orgulho", afirma Mariliza Fontes Pereira, CEO da construtora.

Feirão com imóveis a partir de R$ 145 mil

Neste final de semana, dias 12 e 13, a Cury promove um feirão com imóveis a partir de R$ 145 mil. Entre os benefícios estão sinal a partir de R$ 400, subsídio de até R$ 29 mil, e escritura e ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) grátis para alguns empreendimentos. São mais de 500 unidades distribuídas em vários empreendimentos da Cury, entre eles Dez Bonsucesso, Completo Piedade, Mérito Zona Norte, Cury Nova Iguaçu, Meu Lar São Gonçalo, Parque Brito II e Cury Campo Grande. O atendimento acontecerá nos estandes da empresa no Recreio dos Bandeirantes, Bonsucesso, São Gonçalo e Nova Iguaçu.



"Além das oportunidades imperdíveis oferecidas em diversos pontos do Rio, queremos levar ao cliente condições de compra que atendam a sua realidade. Os diversos descontos e as condições financeiras que estamos trazendo para essa edição são os diferenciais para quem busca um apartamento. Nosso conselho é que a pessoa se programe e confira todos os benefícios disponíveis em um dos nossos locais de venda com uma equipe especializada em financiamento imobiliário", orienta Leonardo Mesquita, vice-presidente Comercial construtora. Outras informações em www.viradacury.com.br.