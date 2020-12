Alexandre Frankel, CEO da Housi, diz que o modelo de negócios agrega valor ao produto das incorporadoras, além de facilitar a vida do dono do imóvel e do locatário Divulgação/Omar Paixão

Por Cristiane Campos

Investir em imóveis para alugar é uma boa opção com a taxa Selic a 2% ao ano. Prova disso é que a Housi, plataforma de moradia por assinatura, vem apostando no mercado de construções residenciais com foco em locação para expandir sua atuação, até então focada apenas em São Paulo. A proptech já firmou parcerias com 18 incorporadoras de sete capitais do país - Curitiba, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Rio de Janeiro, Goiânia e João Pessoa - para ser a responsável pela gestão e locação de mais de 1.600 unidades residenciais desses empreendimentos. "Nosso modelo de negócios agrega valor ao produto das incorporadoras, além de facilitar a vida das duas pontas - o dono do imóvel, que passa a receber seus rendimentos mensais sem nenhum tipo de preocupação com a gestão do patrimônio, e o locatário, que pode alugar um imóvel 100% equipado e padronizado, precisando apenas de um cartão de crédito e de internet", explica Alexandre Frankel, CEO da Housi.



Quando o imóvel faz parte da plataforma, ele poderá ser alugado para estadias curtas (até 30 dias) ou longas (mais de 30 dias). Toda a transação é realizada no ambiente digital, mediante ao pagamento do locatário utilizando cartão de crédito. Além disso, a Housi fica na linha de frente do contato com o locatário, cuidando de qualquer problema relacionado à manutenção, limpeza e outras questões do dia a dia de um imóvel.



Modelo híbrido de trabalho: home office X presencial

Uma das estações de trabalho no modelo híbrido, conceito que ganhou ainda mais fôlego com a pandemia Divulgação

A GoWork, de soluções inteligentes de escritórios corporativos, acaba de criar o Home-flex-office, que consiste em disponibilizar uma estação de trabalho presencial até três vezes por semana em qualquer unidade da rede na capital paulista, além de serviços de suporte para quando o usuário estiver trabalhando de casa. "O novo produto é ideal para quem está começando um negócio ou carreira e precisa de um endereço bem localizado no cartão de visitas para ter credibilidade, mesmo que não esteja todos os dias escritório. Além disso, é essencial ter uma estrutura física bem equipada para receber clientes e parceiros", explica Fernando Bottura, CEO da GoWork. A empresa planeja investir R$ 20 milhões na expansão da rede em 2021.