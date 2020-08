Presentes para decorar a partir de R$ 11

O Dia dos Pais deste ano será diferente, já que estamos vivendo um momento atípico com a pandemia do coronavírus. Mas isso não impede você de presentear e de surpreender com itens para decorar. Se o seu pai gosta de jardinagem, uma dica é apostar nos kits de sementes da Isla, oportunidade de ter uma horta em casa e de plantar com os filhos. As seis opções de kits vêm com adubo organomineral e todas as sementes livres de agrotóxicos. Com preço sugerido de R$ 11, a sugestão pode ser comprada em www.islasementes.com.br.



Para renovar o enxoval de banho, a Camesa tem dois produtos: a toalha de banho Polo, que sai por R$ 29,90, e a toalha de banho Velour, que custa R$ 44,90. As peças podem ser compradas nas Lojas Americanas. Já para o pai apaixonado por queijos e vinhos, a Tok&Stok tem disponíveis o balde para garrafa (R$ 69,90), o jogo de taças de vinho com seis unidades (R$ 109,90) e o kit de utensílios para queijo com 4 peças (R$ 139,90). Na C&C é possível encontrar diversas opções para presentear, entre elas o apoio ergonômico para pés em MDF ajustável 47x42,5cm preto (R$ 39,49), a bolsa para ferramentas com 18 bolsos vermelha e preta (R$ 89,99), o quadro retangular madeira Pinnus vinho 42x32cm (R$ 79,90) e a churrasqueira a bafo em aço Guarapari preta e cromada (R$ 299,99). São sugestões para diferentes perfis de pais.



E na Leroy Merlin, o kit de ferramentas manuais com 48 peças Dexter (R$ 72,90) é a alternativa para presentar o pai que não abre mão de fazer os consertos de casa. A rede também oferece o porta-livros Pacman Zamar preto 13x13cm (R$ 72,90), o quadro porta-rolhas Drink Madeira (R$ 109,90) e a luminária de mesa preta metal João Carambola R$ 189,90) para dar aquele toque personalizado no home office.