Responsável por segurar o mercado durante a pandemia, o programa Minha Casa, Minha Vida tem ajudado muitas famílias a conquistarem a casa própria. Construtoras que atuam no segmento aproveitam a oportunidade para criar campanhas de incentivo à compra que incluem, entre outras vantagens, parcelamento da entrada, fechadura biométrica grátis, descontos de R$ 2 mil nas parcelas e bônus de R$ 10 mil em armários. Confira as ações:



Subsídio de até R$ 42 mil

No próximo sábado, dia 22, em Duque de Caxias, vai acontecer o evento Minha Casa, Minha Vida, das 9h às 17h, no estande do Central Park Riviera (na Rua Loreto, 50). A ação é voltada para a venda de unidades do Central Park Riviera, bairro planejado em construção pela Riviera Construtora que conta com lazer completo e segurança. De acordo com Jamille Cavalcante Dias, diretora de Vendas e de Marketing da empresa, os atendimentos serão feitos com hora marcada, respeitando os protocolos de segurança em tempos de Covid-19.



Entre as facilidades estão parcelamento da entrada em até 33 vezes sem juros e o subsídio (desconto) do governo federal que pode chegar a R$ 42 mil, dependendo da renda familiar. Os imóveis têm preços a partir de R$ 133 mil. “No evento vamos consultar o CPF e faremos avaliação de crédito na hora. Por isso, é importante que o interessado compareça ao estande com toda a documentação solicitada”, explica Jamille. Confira a documentação necessária: RG e CPF, certidões de estado civil e nascimento do(s) dependente(s), carteira de trabalho, comprovantes de residência e de renda (três últimos contracheques ou os seis últimos extratos bancários), declaração de Imposto de Renda e extrato do FGTS (se tiver).



Bônus de R$ 10 mil

A CAC Engenharia está com condições especiais para o residencial Itália, em Nova Iguaçu, que oferece lazer completo e segurança 24 horas. Quem fechar negócio já poderá programar a mudança, pois a previsão de entrega do empreendimento é para outubro. Será possível escolher entre um bônus de R$ 10 mil em armários ou por um desconto de R$ 2 mil nas cinco parcelas iniciais. As unidades do Itália têm valores a partir de R$ 224.300. ”São duas oportunidades bem interessantes, pois o cliente pode optar por não ter custo adicional com os armários quando a unidade for entregue ou ter o desconto nas parcelas iniciais da compra. Tudo vai depender da realidade financeira da família. A ideia é oferecer alternativas para que o cliente possa trocar o aluguel pela casa própria”, comenta Bruno Teodoro, gerente Comercial da CAC no Rio. A campanha é válida até o dia 31 de agosto.



Fechadura biométrica

A ação da construtora Vitale é voltada para a venda das unidades do Vitale Easy, residencial que a empresa lançou recentemente no Campinho, Zona Norte do Rio. “Quem fechar negócio será contemplado com fechadura biométrica, item muito procurado nos empreendimentos. Além disso, estamos parcelando o valor da entrada em até 30 vezes e o cliente poderá também usar o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço)”, conta Eduardo Paiva, diretor da empresa.



Os imóveis têm preços a partir de R$ 194 mil e por ser um projeto pelo Minha Casa, Minha Vida, ainda será possível conseguir subsídios (descontos) de até R$ 29 mil, dependendo da renda familiar. Segundo o diretor da Vitale, o lazer do residencial será na cobertura. Entre os itens estão piscinas adulto e infantil, parquinho, churrasqueira, salão de festas e coworking. “Tudo isso a 200 metros do BRT Pinto Teles”, ressalta Paiva. As condições especiais valem até o final de setembro.