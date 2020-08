Busca pela casa própria cresce 26% no Rio de Janeiro

Reforçando a tendência de alta na demanda por imóveis que estão à venda no Rio de Janeiro, pesquisa do portal OLX aponta aumento de 26% na procura no segundo trimestre, em comparação com o mesmo período de 2019. Já no caso da locação de casas e de apartamentos, a alta é de 7% nas buscas feitas na plataforma.



O estudo aponta ainda que este comportamento dos consumidores também foi visto na capital fluminense, onde as buscas feitas por futuros compradores cresceram 29%, enquanto as pesquisas dos novos inquilinos aumentaram 6% na mesma comparação. Para Marcelo Dadian, diretor de Imóveis da plataforma, os dados indicam uma tendência de aquecimento do mercado imobiliário. “Além das baixas taxas de juros, que favorecem a compra de um imóvel, a pandemia fez as pessoas refletirem mais sobre o conforto e a localização de sua atual moradia. Isso justifica o aumento da procura por casas e apartamentos nos últimos meses na plataforma", analisa Dadian.



André Moreira, diretor da Martinelli Imóveis, confirma que o período está bem aquecido para as vendas. A empresa comercializou dois residenciais este ano, obtendo bons resultados. “Fizemos dois lançamentos virtuais na pandemia. O Be Happy, na Taquara, está com mais de 40% das unidades vendidas. Já o Reference Life Resort, no Recreio dos Bandeirantes, está com mais de 85% dos imóveis vendidos. As plantas espaçosas foram as grandes responsáveis por este resultado”, avalia Moreira.