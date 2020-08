Hoje é o Dia Nacional da Habitação, mas ainda temos "muito dever de casa para fazer" para tentar minimizar o déficit habitacional que já ultrapassa 6 milhões de moradias no país. A data foi instituída com a criação do antigo Banco Nacional de Habitação (BNH) em pleno governo militar, há 54 anos, e nos faz lembrar da importância de se ter um lar principalmente agora na pandemia. Desde a sua criação, o país tenta de alguma forma tornar esse direito em realidade com programas habitacionais de interesse social e, atualmente, com o Minha Casa, Minha Vida, que está para ser substituído ainda este mês pelo o programa Casa Verde e Amarela. Vale lembrar que não importa o nome do programa e, sim, a sua essência de ajudar as pessoas que mais precisam com acesso à moradia digna. No atual cenário em que nós e o mundo vivemos, precisamos ainda mais de um lar, pois esse espaço se tornou o nosso dia a dia e o nosso ganha pão, com o famoso home office, por conta do isolamento social.



Ao mesmo tempo, temos que reconhecer que estamos avançando, mesmo que de forma lenta, no sentido de se chegar mais próximo ao sonho da casa própria, ou seja, juros ainda mais acessíveis para a compra financiada, entrada facilitada, mais prazo para pagar (até 35 anos), percentual maior de empréstimo habitacional e subsídio, além do tradicional aliado FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Segundo pesquisas do setor, a intenção de compra do brasileiro mesmo com a pandemia tem surpreendido e o Minha Casa, Minha Vida está mais uma vez segurando a economia. O programa está conseguindo se manter e, com isso, mantendo milhares de empregos no país e ajudando as famílias a trocarem o aluguel pela casa própria, já que as parcelas do financiamento representam o valor do aluguel em determinados locais. As construtoras que atuam no segmento não pararam de lançar seus empreendimentos neste período. Elas tiveram que fazer ajustes de forma rápida como o atendimento virtual para não deixar de cumprir o seu papel social e nem prejudicar drasticamente o seu fluxo de caixa. A construtora e incorporadora Pride, por exemplo, lança hoje um empreendimento em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, demonstrando o aquecimento do mercado imobiliário mesmo em meio a pandemia do novo coronavírus.