Oportunidade de trabalho para profissionais com deficiência no Rio

Mesmo com a pandemia, algumas construtoras estão oferecendo oportunidades de trabalho e contratação de empresas para execução de serviços. A MRV, por exemplo, está com vagas para profissionais com deficiência no estado do Rio, nas cidades de Itaboraí e de Volta Redonda. As oportunidades são para servente de pedreiro, para atuar no almoxarifado, na montagem de andaime ou na obra.



Segundo a empresa, além do salário compatível com a categoria, há benefícios como refeição no local e vale transporte, entre outros. Os interessados deverão encaminhar currículo e laudo médico até o dia 31 de agosto para o e-mail mariana.oprado@mrv.com.br e qualquer dúvida pode ser esclarecida pelo telefone (21) 99908-1158. Já as vagas que não são para pessoas com deficiência estão disponíveis em www.mrv.com.br/institucional/pt/pessoas/trabalhe-conosco.