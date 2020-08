Tour virtual de imóveis é aliado na pandemia

Os imóveis com visitas virtuais para venda ou locação ganharam ainda mais destaque na pandemia. A busca por unidades com essa tecnologia cresceu 158% desde o início do isolamento social, segundo levantamento do Grupo Zap. Já os números de anúncios por este modelo também vêm crescendo: de maio a julho, o aumento foi de 51%. Os dados mostram que, cada vez mais, as pessoas querem facilidades para buscar um imóvel. A pesquisa "A Influência do coronavírus no mercado imobiliário", realizada recentemente pelo Grupo Zap com 3.469 entrevistados perguntou sobre quais medidas corretores e imobiliárias poderiam adotar para auxiliar na busca na busca por um imóvel durante esse período de pandemia. O estudo revelou ainda que o tour virtual é uma das medidas mais solicitadas por quem busca um imóvel. Além disso, endereço completo e transmissão de visitas por meio de vídeos também estão entre os mais solicitados.



O levantamento também apurou que São Paulo é o estado que tem mais buscas por tour virtual, seguido de Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Em São Paulo, os bairros que as pessoas mais utilizam a ferramenta são: Indianópolis, Perdizes, Jardim Paulista, Vila Mariana e Itaim Bibi. "A ferramenta consegue trazer uma experiência imersiva e bastante intuitiva para quem busca um imóvel para compra ou locação. Com ela, a pessoa consegue observar mais detalhes do imóvel que está procurando", afirma Suene Souza, diretora de Produto do Grupo Zap.



Confirmando a tendência da pesquisa, a Banib Conecta, plataforma especializada em tour virtual, por exemplo, teve alta de 95% no número de visitas virtuais na plataforma, alcançando mais de 412 mil acessos no primeiro semestre. O CEO da empresa Renato Rodrigues afirma que a pandemia influenciou uma nova cultura de mercado na busca por imóveis, trazendo mais notoriedade para o tour virtual, que se tornou ainda mais aliado por conta do distanciamento social.