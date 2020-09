Troca-troca na Brasil Brokers

Algumas notícias movimentaram o setor esta semana. Uma delas é a saída de Claudio Hermolin da presidência da Brasil Brokers, após quase quatro anos à frente das operações da imobiliária. Quem assume é o engenheiro Daniel Guerbatin, de 43 anos. Com 20 anos de experiência corporativa, sendo parte dele no mercado de oleoduto e dez exclusivamente dedicados ao mercado imobiliário, Guerbatin tem como desafio consolidar a companhia em uma proptech (empresa que utiliza tecnologias para oferecer serviços inovadores), levando o foco absoluto para a experiência do cliente. "A coexistência das estruturas física e digital não é mais uma característica desejável para uma empresa. É uma característica do futuro que, convenhamos, já começou. O consumidor que nasceu há 15 anos já é um ser digital. Precisamos estar sempre evoluindo nessa diretriz", diz o novo presidente. A Brasil Brokers vem apresentando resultados sólidos, especialmente nos últimos meses de crise. "Conseguimos performar graças aos nossos três pilares: tecnologia, processos e, principalmente, pessoas. Agosto foi o nosso melhor mês do ano", conta Guerbatin. Hermolin permanecerá na empresa até o final do ano como consultor.



Fontes iluminadas na Barra

Em homenagem à semana da Pátria, a Carvalho Hosken vai iluminar de verde as fontes da Barra da Tijuca, na Avenida Abelardo Bueno, em frente ao hotel Hilton Barra, ao Shopping Metropolitano Barra e à nova Calçada da Fama, localizada na Cidade das Artes Marciais (no Centro Metropolitano). A iluminação ficará disponível de 4 a 7 de setembro, nos seguintes horários: das 10h às 14h e das 19h às 23h.



Bairro planejado

Outra iniciativa da Carvalho Hosken, desta vez para o bairro planejado Ilha Pura, na Barra da Tijuca, é a parceria firmada entre o empreendimento e a Escola de Futebol Zico 10. A Ilha Pura agora contará com turmas permanentes de futebol para meninos e meninas de 4 a 14 anos. E para marcar o início dos trabalhos, no feriado de 7 de setembro haverá um aulão gratuito com a equipe de profissionais do eterno ídolo do Flamengo, das 9h às 12h, no bairro planejado. De acordo com a Carvalho Hosken, as partidas, com 10 crianças por time, acontecerão ao ar livre seguindo os protocolos previstos no plano de retomada. O uso de máscara será obrigatório e haverá álcool em gel disponível na quadra. As inscrições para o aulão ou para as turmas regulares podem ser feitas pelo (21) 98078-1444.



50% de desconto na taxa de administração

A Irigon Administradora está com campanha de aniversário, oferecendo 50% de desconto na taxa de administração para novos condomínios. Já os novos imóveis para locação ficarão isentos da taxa. A ação é válida até o fim do ano. Os que já são clientes da Irigon não ficarão de fora da comemoração. Haverá um sorteio, nas redes sociais da empresa, para desconto na taxa de administração. A Irigon atua no Rio e em Portugal.



Doação de sangue no condomínio

O Quartier Carioca, no Catete, realizou pela segunda vez a campanha de doação de sangue para o Hemorio. De acordo com a Apsa, administradora do condomínio, que mobilizou os moradores, foram coletadas cerca de 100 bolsas de sangue, de 60 moradores em cada dia de participação.