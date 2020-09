Como organizar o seu home office

O que era para ser temporário, para muitos agora será permanente. O home office, que ganhou espaço na pandemia por causa do isolamento social, precisa ser bem planejado e organizado para que a sua produtividade e saúde não sejam afetados. Uma dica da personal organizer Elisabete Knupp, da Secretária.com, é usar e abusar das caixas organizadoras para pastas suspensas. “Prefiro as que são sem tampa para facilitar a retirada e depois a devolução, evitando deixar os papéis fora do lugar. Também recomendo muito as bandejas de acrílico de dois e de três andares para separar os trabalhos. Elas podem ser organizadas com assuntos como ‘coisas a fazer’, ‘coisas resolvidas’, separar por atividade etc. Vai depender da atividade de cada pessoas”, diz Elisabete.



Além dos itens de trabalho, o ambiente precisa estar pronto para a tarefa diária. A designer de interiores e personal organizer cadastrada no aplicativo GetNinjas, Poliana Santana, tem algumas sugestões:



Iluminação - Uma boa iluminação é fundamental para proporcionar um ambiente saudável e agradável, que estimule atenção e concentração nas atividades. Além disso, dê preferência à iluminação natural, se possível.



Decoração - O primeiro passo para a decoração do ambiente é definir o estilo a ser adotado. Uma boa dica é adicionar itens que remetem ao hobbie do morador da casa. Inclusive, livros são os itens mais utilizados para a decoração de home office. Não esqueça de incluir uma plantinha para trazer um contato com a natureza e proporcionar mais leveza e aconchego ao ambiente.



Mesa e cadeiras - Para quem vai passar muito tempo nesse ambiente, é recomendada uma cadeira com regulagens de altura e giratórias, pois irá propiciar mais conforto e uma postura adequada. É importante se atentar, também, para o ajuste correto da cadeira com a mesa.



Organização - Se a mesa tiver gavetas, os itens organizadores como bandejas, por exemplo, podem ser usados para que os objetos não fiquem espalhados. Caso a mesa não tenha gavetas, instalar prateleiras pode ser uma ótima opção. Use potes ou canecas para setorizar os materiais também. Além disso, opte por deixar sobre a mesa apenas os materiais essenciais para o seu trabalho. Dessa maneira, você evita muitos objetos à vista que acabam deixando o ambiente, por sua vez, mais carregado. Já que, em alguns casos, isso pode influenciar até mesmo na sua produtividade.