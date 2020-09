A pandemia tem causado impactos emocionais e financeiros no país e no mundo. Com isso, os milhares de condomínios espalhados pelo Brasil também tiveram problemas de caixa. De acordo com Rafael Thomé, presidente da Abadi (Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis) , houve um salto no primeiro mês do isolamento social e depois um ajuste dentro do que se pode dizer esperado para a situação. Os percentuais foram de 21% em março; 16% em abril; 14% em maio; 12% em junho; e 10% em julho. Diante deste cenário, há um aliado: o Programa da Autorregulamentação da Atividade de Administração Condominial (Procondo), criado pela Abadi, que se firma como a garantia da qualidade e da excelência do serviço oferecido pelas empresas certificadas, oferecendo mais segurança aos síndicos e condôminos. Para se ter ideia, em quatro anos, 53% das administradoras do estado do Rio filiadas à Abadi já contam com o selo de qualidade que tem validade de três anos. Após esse período, uma nova auditoria deverá ser realizada para a manutenção do certificado. "O Procondo é a certificação que atesta a transparência na gestão condominial e auxilia o síndico no processo de escolha de uma administradora. Além disso, é o programa que assegura que as empresas certificadas estão se atualizando e modernizando seus processos, ainda mais neste momento de impulso da digitalização por conta da pandemia, para proporcionar melhores intermediações com seus clientes", ressalta Rafael.



A diretora da Precisão Empreendimentos Imobiliários, empresa certificada com o selo Procondo, Sonia Chalfin, ratifica a importância do selo Procondo. "É uma garantia da excelência do serviço prestado pelas empresas atestadas e certificadas. A legislação está sempre mudando e é preciso estar atualizado, pois lidamos com um bem muito precioso do nosso cliente. Uma das formas de valorizar este patrimônio é estar informado para dar a melhor assessoria na administração de um condomínio", afirma Sonia.