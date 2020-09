Drive-in é palco de lançamento imobiliário em Tatuapé

O mercado imobiliário sempre surpreendendo e se adaptando. A Porte Engenharia e Urbanismo, por exemplo, apresentou de forma inusitada o empreendimento Signa, em Tatuapé (SP), para os corretores. Foi em um evento drive-in em que os convidados puderam interagir com os apresentadores piscando faróis enquanto curtiam a apresentação no telão em clima de cinema, com direito a lanches, bebidas e sorteios. O evento foi adaptado aos tempos de pandemia, seguindo todos os protocolos de segurança. O empreendimento Signa oferece estrutura que prioriza a saúde e a praticidade com elevador de conveniência para entregas sem contato, armários climatizados para receber alimentos e medicamentos, espaço para higienização dos pets e bikes, além de estrutura de coworking.



"O prédio já tinha sido planejado com essas características de conforto e praticidade, com estrutura exclusiva que favorece a segurança nas entregas, entrada blindada e com biometria, horta compartilhada, e cinema ao ar livre, entre outros diferenciais", afirma Igor Melro, diretor Comercial da Porte. Segundo ele, o pioneirismo desse projeto só ficou mais evidente com a mudança de hábitos sociais que estamos vivendo. "Acreditamos que esse empreendimento é o modelo que será inspiração para futuros futuro", afirma Melro.



Imóveis econômicos na Zona Norte

A Vivaz, marca da Cyrela voltada ao segmento econômico, anuncia dois lançamentos na Zona Norte do Rio: o Vivaz Ramos e o Vivaz Prime Zona Norte, no Engenho de Dentro. O VGV (Valor Geral de Vendas) dos dois empreendimentos está estimado em R$ 178 milhões. "Esse segmento não parou com a pandemia. Os juros baixos, as facilidades de financiamento e o fato de as pessoas terem passado tanto tempo dentro de casa reacenderam a vontade de realizar o sonho da casa própria", explica Thiago Athayde, gerente Geral da Vivaz. Segundo ele, os projetos unem custo baixo à qualidade de vida, com opções como varanda, pisos laminados entregue nos quartos, infraestrutura completa de lazer e segurança 24 horas. Além disso, oferecem localização privilegiada com acesso à ampla rede de transporte e vias expressas.