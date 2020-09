Secovi Rio e Abadi promovem cursos online para qualificação profissional

A profissão de síndico profissional vem ganhando cada vez mais espaço, com pessoas de diversos segmentos encontrando na administração condominial mais uma profissão. E para estar preparado para lidar com o dia a dia de um condomínio, é preciso investir em capacitação. A UniSecovi Rio (universidade do Sindicato da Habitação), por exemplo, começará no próximo dia 21 mais uma turma do curso de Administração de Condomínios EAD (Ensino à Distância) e ainda há vagas disponíveis. Os interessados podem entrar em contato pelo (21) 98007-0043 ou em secovirio.com.br. Entre os temas que serão abordados estão normas legais, despesas condominiais, manutenção predial e administração de conflitos. Além do curso de Administração de Condomínios, haverá outros dois também no formato EAD com turmas previstas para outubro: Gestão Financeira para Condomínios, com início em 6 de outubro, e Capacitação de Líderes e Novos Perfis Profissionais, previsto para começar em 26 de outubro.



"Mais do que nunca, ficou provado que precisamos usar as novas ferramentas e a internet para continuar gerando capacitação para o setor imobiliário. Continuaremos com nossos cursos presenciais assim que possível, mas agora temos essa novidade na forma EAD para atingir a todos os estados do Brasil. É a prova de que o Secovi Rio está sempre se inovando", afirma Ronaldo Coelho Netto, vice-presidente Administrativo e Financeiro do Secovi Rio.