Feirão online oferece até três meses de aluguel grátis

Ter a chance de alugar um imóvel e só começar a pagar em 2021 é o tema do Quinto Feirão da Locação que a Administradora de Imóveis Renascença e a Credpago promovem até o dia 26 de setembro em www.admrenascenca.com.br e nas redes sociais da empresa, além das 10 lojas físicas da administradora.



São mais de 1 mil ofertas, entre residenciais e comerciais, com valores a partir de R$ 700. Dependendo da negociação, o interessado poderá conseguir até três meses de aluguel grátis. As oportunidades estão na cidade do Rio e na Baixada Fluminense, com destaque para regiões como Jacarepaguá, Tijuca, Cascadura, Méier, Campo Grande, Barra da Tijuca, Ilha do Governador, Leopoldina, Botafogo, Copacabana, Duque de Caxias e Nilópolis.



Segundo Edison Parente, vice-presidente Comercial da imobiliária, a empresa aumentou a sua força online, permitindo que o cliente alugue sem sair de casa. “E mantivemos os atendimentos presenciais com todos os protocolos de segurança, para os clientes que não abrem mão desta forma de negociação. Sem contar que o inquilino só pagará o aluguel em 2021, dependendo do contrato”, diz Parente.



Contratos de 12 a 30 meses

Entre as unidades comerciais que participam do feirão estão salas comerciais e lojas, com valor médio de aluguel de R$ 1,5 mil. Entre os residenciais, a maioria é formada por apartamentos, com dois quartos e com metragem entre 80 e 110 metros quadrados de área e aluguel mensal a partir de R$ 700. Os prazos dos contratos podem variar de 12 e 30 meses, dependendo do imóvel e do tipo de locação.



Edison Parente complementa que, para o evento, somente as garantias Fiança Facilitada Renascença (serviço exclusivo da empresa em que o inquilino contrata uma garantia jurídica que pode ser parcelada em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito ou pelo aplicativo PicPay) e Credpago (fiança locatícia por cartão de crédito) terão o benefício de isenção do aluguel. “Boa parte das pessoas que quer se mudar já está pagando aluguel e a intenção é trocar de imóvel, de preferência por um maior e mais barato. Por isso, a ação vai dar uma mão para arcar com os custos da mudança e da garantia”, afirma o executivo.