Apartamentos decorados ao som de sax na Península, na Barra da Tijuca

Com as atividades sendo retomadas gradualmente, o mercado imobiliário volta com a sua programação de eventos tomando todos os cuidados e respeitando os protocolos de segurança estabelecidos pelas autoridades. A Carvalho Hosken, em parceria com a Canopus, por exemplo, vai inaugurar nesta sexta-feira, dia 18, o Espaço Soul Península, no bairro planejado de alto luxo construído pela empresa na Barra da Tijuca. No local, os interessados em comprar imóveis mais amplos, com muito verde e segurança 24h, vão poder conhecer os apartamentos decorados de três e quatro quartos que estão disponíveis para venda curtindo um sax.



O evento de inauguração desta sexta contará com apresentação de sax que será transmitida a partir das 18h pelo Instagram da Carvalho Hosken (@chbarraoficial) e da Canopus (@construtoracanopus). Além da boa música, haverá sorteio de um voucher para a clínica de dermatologia Goa Península. "O Soul Península será um espaço permanente que contará sempre com atrações culturais para quem deseja conhecer e comprar um imóvel na Península. Lembrando que a nossa equipe estará preparada para receber os convidados com máscaras, álcool em gel e distanciamento recomendado, entre outras precauções em tempos de coronavírus", explica Ricardo Corrêa, diretor de Marketing e Inteligência de Mercado da Carvalho Hosken. Após a inauguração, o Espaço Soul Península vai funcionar todos os dias das 10h às 22h.



O bairro planejado Península fica numa área de 780 mil metros quadrados, equivalente ao tamanho do Leblon, oferecendo segurança e monitoramento 24 horas, 4,5Km de trilhas ecológicas, ciclovias, parques, praças e jardins, quadras de tênis, piscinas, lagos, saunas, academias e um centro comercial (Península Open Mall) com lojas, restaurantes e serviços. O complexo oferece ainda ônibus e balsas exclusivas. São mais de 16 mil moradores em diversos condomínios.