A construção civil gerou, de janeiro a agosto deste ano no país, 58.464 vagas com carteira assinada, segundo dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério da Economia. E pelo visto, o setor continuará aquecido para quem está em busca de uma oportunidade de trabalho, seja ela para a pessoa que tem experiência ou para quem está começando a trilhar a carreira profissional. A MRV, por exemplo, abre processo seletivo para engenheiros e coordenadores com especialização em Segurança do Trabalho.



As vagas são para trabalhar nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Amazonas, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Curitiba e Paraná. Os candidatos precisam ter formação completa em Engenharia, especialização em Segurança do Trabalho e vivência sólida na área no segmento da construção civil. Para os interessados no cargo de Coordenação é importante ter conhecimento intermediário em MS Office e sistema de gestão ISO 45000 e ISO 14000. Já para o cargo de Engenharia, o profissional deve ter habilitação de acordo com a Lei nº 7.410, de 27 de novembro de 1985. Para cadastrar currículo, basta acessar www.vagas.com/v2120236 (vaga Engenheiro - Segurança do Trabalho) e www.vagas.com/v2120251 (vaga Coordenador - Segurança do Trabalho).

Trainees com até dois anos de formados

O Grupo Sotreq está com inscrições abertas para o seu programa de trainee com as atenções voltadas para jovens profissionais em busca de oportunidades de crescimento. Para participar é preciso fazer a inscrição em sotreq.com.br/trainee2021 e preencher pré-requisitos como ter completado o curso superior de Engenharia, tendo até dois anos de formado, nível de inglês avançado, conhecimento do Pacote Office (intermediário) e disponibilidade para viagem. Além do treinamento em áreas específicas, o trainee terá a oportunidade de participar de cursos on-line, palestras e fóruns, além de acesso à rede social corporativa da empresa, que estimula a troca de experiências e postagens sobre diversos temas.