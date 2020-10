Levantamento da Loft indica que jovens buscam apartamentos menores para comprar e com pagamento financiado Freepik

Por Cristiane Campos

Os jovens estão voltando a comprar imóveis com o objetivo de moradia. É o que indica uma pesquisa feita pela Loft, startup que facilita a compra, reforma, financiamento e venda de apartamentos. Segundo o estudo, há uma demanda mais variada do ponto de vista da faixa etária: mais jovens buscando apartamentos para morar, de metragem menor e com pagamento financiado.



O levantamento ouviu 1 mil clientes que visitaram imóveis disponíveis na plataforma entre 13 de maio e 13 de outubro. Destes, 29% têm entre 25 e 34 anos; e 26,5%, entre 35 e 44 anos. A moradia é a motivação para 87% dos entrevistados. Com relação à forma de pagamento, 53% pretendem financiar o apartamento e 41% à vista. Os demais 6% desejam custear a nova casa com a venda do imóvel atual. Mais da metade dos participantes terem optado pelo financiamento é reflexo da queda das taxas de juros do crédito imobiliário, impulsionada pelas constantes reduções da Selic (taxa básica de juros da economia brasileira), que hoje está em 2% ao ano.



Outro ponto observado na pesquisa é a preferência por imóveis menores. Para Mate Pencz, fundador e Co-CEO da startup, isso representa uma mudança no perfil do cliente que procura a Loft, que iniciou sua operação em 2018 em bairros com imóveis maiores, de alto valor. “Alguns fatores explicam essa mudança. Há mais gente trabalhando em casa, o que acaba motivando mais pessoas a morarem sozinhas. Outra característica desse período é o aumento do número de divórcios, o que também acarreta a busca por imóveis mais compactos”, conta Pencz.



Volume de vendas tem alta de 220%

Na carona de um bom momento para as vendas mesmo com um ano atípico, a Loft registrou crescimento de 220% no volume de vendas no terceiro trimestre de 2020, na comparação com o trimestre anterior. “Houve também um aumento significativo no número de financiamentos intermediados pela Loft esse ano - de quase 40% do primeiro para o segundo trimestre. Já na análise entre os segundo e o terceiro trimestres, o volume de negócios quintuplicou”, afirma Pencz.



O técnico de enfermagem Leandro Carvalho, de 44 anos, é um dos clientes que financiou o imóvel pela plataforma. Morando de aluguel em uma casa em São Francisco, Niterói, decidiu fazer uma proposta de compra à proprietária. Como não tinha os R$ 300 mil necessários para pagar à vista, recorreu a dois bancos para financiar, mas não obteve sucesso. Foi o filho de Leandro, de 25 anos, quem indicou a Loft. “Em apenas dois dias, a consultora financeira já fez o primeiro contato. Ela me orientou, passo a passo, desde a documentação necessária até fechar o financiamento", conta Leandro.