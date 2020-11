O espaço kids será uma das opções de lazer do residencial com 48 unidades que será lançado na Tijuca Divulgação

Por Cristiane Campos

03/11/2020

Os lançamentos imobiliários estão de volta, mostrando que o mercado está reagindo e que está de olho nas necessidades de quem busca um novo lar após a experiência do isolamento social. A SIG Engenharia, por exemplo, está lançando o ONE Tijuca, primeiro empreendimento da empresa no bairro. Serão 48 unidades, entre apartamentos garden, tipo e coberturas duplex, com dois, três e até quatro quartos. "O projeto é funcional e moderno, com diversas opções de lazer aliadas ao conforto e exclusividade, além da excelente infraestrutura do bairro", conta Erica Chiesse, responsável pelo setor de Incorporação da construtora.



Entre as opções de lazer estão piscina indoor climatizada, salão gourmet, espaço kids, playground, área fitness, sauna e sala de repouso. O residencial também vai oferecer bicicletário e vestiário para os funcionários.



Manual do proprietário na palma da mão

Os moradores do novo condomínio em Mesquita têm acesso ao Manual do Proprietário via QR Code Divulgação

A mineira CAC Engenharia acaba de entregar em Mesquita, na Baixada Fluminense, o residencial Caminhos do Rio II. E em tempos tecnológicos, os moradores têm acesso ao Manual do Proprietário por meio de QR Code, código que pode ser escaneado por celulares equipados com câmera. A entrega do documento, que contém informações importantes sobre o imóvel como infraestrutura, localização e área, bem como os materiais utilizados e as técnicas adotadas durante a sua construção, é uma etapa especial para quem comprou um imóvel na planta, pois significa o término da obra e a entrega das chaves. “É preciso estar sempre à frente, atendendo o cliente com toda comodidade e rapidez. O objetivo da iniciativa é que o morador tenha acesso às informações do condomínio na palma da mão, podendo consultar a qualquer momento. Além desta facilidade, entregamos um CD caso ele não tenha como acessar via QR Code”, comenta Cristiano Coluccini, CEO da construtora. Vale lembrar que o manual do proprietário de imóveis é uma ação pós-venda que tem como propósito evitar problemas com a manutenção da edificação.