Energia solar ajuda a reduzir os custos na conta de luz dos condomínios Freepik

Por Cristiane Campos

A conta de luz do seu condomínio está sempre alta? Pois uma das maneiras de reduzir custos e de investir em uma alternativa que una eficiência energética e preocupação ambiental é a instalação de placas de energia solar. A Cipa, por exemplo, fechou parceria com a startup gaúcha Edsun, que lançou uma plataforma de investimento neste segmento voltada para as áreas comuns dos prédios. Segundo a administradora, o percentual de economia média anual pode começar em até 30% na conta de luz. Bruno Queiroz, gerente de Novos Negócios da Cipa, adianta que são quatro projetos em andamento. “Não há custo algum para a implantação e a instalação dos equipamentos do projeto. Este, na verdade, é pago com parte da economia com essa despesa. A ideia é apresentar uma solução de energia limpa, que ajude a reduzir os custos dos condomínios”, explica Queiroz.



Ele complementa que a startup analisa prédios, identifica o quanto de energia solar eles precisam para zerar a conta e faz o investimento, algo em torno de R$ 250 mil a R$ 300 mil para montar toda a infraestrutura. Se o equipamento gerar uma economia na conta de luz para o condomínio de R$ 10 mil, por exemplo, a startup cobrará R$ 7 mil até pagar o investimento. Depois deste período, serão R$ 700 por mês para manter o sistema funcionando e segurado. “Entregamos 30% de redução neste gasto condominial de imediato, sem que eles precisem investir nada. E ainda fomentamos energia limpa”, garante Cristiano Meditsch, CEO da Edsun.

Benefícios da assembleia virtual

Publicidade

Com a pandemia, as assembleias de condomínios tiveram que ser realizadas por videochamadas ou por aplicativos. No entanto, alguns locais já estão retornando a rotina das reuniões presenciais. Guilherme Barbosa, criador do Grupaly, aplicativo voltado para administração de grupos de mensagens, aponta três dicas importantes para manter as reuniões em formato virtual:



Segurança em primeiro lugar



Reuniões ainda não são adequadas em locais fechados, podendo criar aglomerações desnecessárias e provocando problemas para a saúde e a segurança dos moradores. Neste momento, as assembleias virtuais representam maior comodidade aos condôminos.



Praticidade



As assembleias virtuais também ajudam em diversos fatores para a organização do condomínio, como o tempo dos administradores e moradores, redução de custos nos gastos do prédio com aluguel de cadeiras e outros recursos e, além disso, aumenta o nível de presença dos condôminos, podendo participar das reuniões de casa.



Organização dos síndicos



Esse espaço também auxilia o trabalho dos síndicos, que já dispõem de muitas funções para administrar os ambientes do prédio, sendo ele específico de um único condomínio ou um profissional terceirizado, que toma conta de outros empreendimentos. Com essa facilidade, o gestor pode otimizar o tempo ao ouvir demandas, propor pautas e atender os temas dos condôminos com mais objetividade e ter mais controle de enquetes e discussões feitas para a benfeitoria do ambiente condominial.