Evento digital terá mais de cinco mil ofertas de imóveis em todo o país. Caixa fará análise e liberação do financiamento imobiliário Freepik

Por Cristiane Campos

Publicado 05/11/2020 18:40 | Atualizado 05/11/2020 19:51

Os feirões online de imóveis são mais uma oportunidade para quem deseja trocar o aluguel pela casa própria ou até para investir. Uma das ações é a Feira de Imóveis Online que será promovida pela Abrainc (Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias) e pela CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) entre os dias 20 e 28 deste mês. Serão mais de cinco mil unidades, entre casas e apartamentos, em todo o país com valores de R$ 100 mil a R$ 1,5 milhão. A Caixa participará do evento fazendo a análise e a liberação do crédito imobiliário. As ofertas estarão disponíveis a partir do dia 20 em feiradeimoveisonline.com.br.



Entre as vantagens que serão oferecidas por algumas construtoras estão ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) grátis, brindes como piso de qualidade superior, churrasqueira, bancada e pia na varanda, entre outros atrativos. Ao final do evento será sorteado um carro 0Km. A feira também contará com lives do cantor Mumuzinho e do comediante Marcelo Marrom. Os artistas vão apresentar os imóveis e indicar o QR Code (código que pode ser escaneado por celulares equipados com câmera) para os espectadores acessarem as ofertas de cada empresa durante as apresentações.



Para o presidente da Abrainc, Luiz Antonio França, uma das vantagens será a disposição das incorporadoras em disputar clientes em um ambiente virtual e seguro para o fechamento do negócio. “Já os consumidores ganharão com a concorrência entre as empresas, que ocorrerá com poucos dias para o fechamento do negócio", avalia França. O presidente da CBIC, José Carlos Martins, lembra a redução da burocracia que o eventual virtual promove. "O mercado imobiliário já vinha mudando, mas a pandemia nos mostrou que digitalização é questão de sobrevivência para as empresas. Um evento tão tradicional quanto uma feira de imóveis, realizado de maneira online, é uma oportunidade única para alcançarmos o Brasil todo. Para os clientes, além da questão da segurança, haverá menos burocracia e mais diversidade de opções”, afirma.



Construtoras estão otimistas

Publicidade

A Feira de Imóveis Online contará com a participação de 50 construtoras. As empresas estão otimistas com as recentes medidas para impulsionar o setor como a queda nas taxas de juros do crédito imobiliário puxada pela redução da Selic (taxa básica de juros da economia brasileira) hoje em 2% ao ano. A expectativa é que o evento alcance cerca de 10 milhões de brasileiros, gerando mais de um milhão de interações entre consumidores e empresas. O evento 100% digital dará a oportunidade para que o comprador economize tempo na hora de tomar decisões, além de permitir que ele participe de qualquer lugar.