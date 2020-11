Nova modalidade de financiamento da Caixa e feirões de imóveis ajudam brasileiros a trocar o aluguel pela casa própria Divulgação

Por Cristiane Campos

Depois dos bancos Itaú e Inter, a Caixa acaba de anunciar que também vai oferecer a modalidade de crédito imobiliário atrelada à poupança. A principal vantagem para os interessados em trocar o aluguel pela casa própria é que os juros são menores em relação aos empréstimos habitacionais tradicionais, mas é preciso fazer as contas para verificar se vale a pena. Isso porque se a Selic (taxa básica de juros), hoje em 2% ao ano, aumentar a poupança também subirá e, consequentemente, o valor da parcela. E vale lembrar ainda que a dívida da casa própria é de longo prazo, por isso, separe um tempinho e analise qual é a linha de financiamento habitacional mais indicada para o seu orçamento familiar. A novidade foi anunciada ontem pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães, no evento da Associação Brasileira de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) sobre o desempenho do financiamento habitacional no país.



Confira as taxas do Itaú e do Inter

Para se ter ideia, o Itaú oferece o modelo com os percentuais atuais em 5,39% (3,99% + 1,4%) ao ano. É possível financiar até 90% do valor da avaliação do imóvel em até 30 anos. Segundo o Itaú, mesmo que a Selic venha a subir, a modalidade tem um limite para a taxa de 10,16% ao ano (valor fixo de 3,99% + o variável de 6,17%). A instituição ressalta ainda que a parcela não pode passar de determinado valor e que a correção do saldo é pela TR (Taxa Referencial). A linha é apenas para novos financiamentos e não permitirá portabilidade.



Já no Inter a taxa prefixada é de 4% ao ano, com juros atrelados ao rendimento da poupança mais a TR. O banco financia até 70% do valor do imóvel e a linha está disponível para novos financiamentos e para portabilidade do crédito imobiliário, ou seja, trocar uma dívida mais cara por uma mais em conta. O prazo máximo do contrato é de 30 anos e o valor mínimo do empréstimo é de R$ 50 mil.



Feirão online reúne dois mil imóveis em Minas Gerais

Residencial em Uberaba é uma das opções do evento 100% digital Divulgação

Começa hoje o Show da Casa Própria, evento online que vai reunir até domingo dois mil imóveis entre lançamentos, em construção e prontos para morar, voltados para o programa Casa Verde e Amarela ou que podem ser financiados pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). As ofertas estão em www.showcasapropria.com.br. A iniciativa é do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais (Sinduscon-MG), em parceria com a Fiemg (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais) e com Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). O evento é patrocinado pela Caixa e conta com o apoio da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).



CAC Engenharia, MRV e Direcional estão entre as construtoras participantes. A CAC vai ofertar 915 unidades com preços a partir de R$ 117 mil. Entre as condições oferecidas estão parcelamento da entrada em até 60 vezes, além de ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis) e registro grátis, uma economia para o cliente que pode chegar a R$ 6 mil. "Vamos participar com quatro empreendimentos muito bem localizados, todos com lazer completo e segurança. Este evento é de grande importância para o mercado imobiliário e a realização online só reforça que as vendas digitais chegaram para ficar. O cliente tem todas as opções na palma da mão, com toda comodidade e segurança", afirma Cristiano Coluccini, CEO da empresa.



A MRV tem imóveis a partir de R$ 135 mil, com a possibilidade de parcelar a entrada em até 60 vezes. Já a Direcional oferece mais de 700 unidades, dando descontos de até R$ 20 mil que variam de acordo com o empreendimento. Além disso, o cliente que fechar negócio só começará a pagar em março de 2021.