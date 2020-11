Playground do residencial Villaggio Florença, em Santa Cruz, que tem unidades a partir de R$ 141 mil, com subsídios de até R$ 47.500 e financiamento da Caixa Freepik

Por Cristiane Campos

Publicado 16/11/2020 19:30

A famosa black friday do varejo também chegou no mercado imobiliário e a coluna vai apresentar durante este mês várias oportunidades para quem planeja trocar o aluguel pela casa própria ou investir na compra de uma unidade para ter renda com a locação. A construtora Novolar, empresa do Grupo Patrimar, por exemplo, está com a campanha Black November. Quem comprar a casa própria no período, mediante assinatura de contrato de financiamento com o agente financeiro, será presenteado com uma assistente virtual. Além disso, os imóveis de quatro empreendimentos no Rio terão facilidades de compra como entradas parceladas em até 60 vezes e o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e registro grátis.

As unidades têm preços a partir de R$ 141 mil, com subsídios de até R$ 47.500 pelo programa Casa Verde e Amarela, e renda familiar a partir de R$ 1.600. Vale lembrar que quanto menor a renda familiar, maior será o subsídio. Com a presença de uma assistente virtual dentro de um imóvel é possível ouvir áudios ou músicas, realizar ligações, verificar a previsão do tempo e configurar alarmes entre outras coisas. “Queremos que nossos clientes estejam imersos no mundo da inovação e da tecnologia”, conta Patrícia Veiga, gestora do Departamento de Novos Negócios do Grupo Patrimar.



Oportunidade para os corretores de imóveis

Para qualificar ainda mais os corretores de imóveis, principalmente neste novo normal, o Sistema Cofeci-Creci, o Sebrae e a plataforma Homer desenvolveram um programa de transformação e inovação profissional, intitulado Saber Imobiliário 2020. A capacitação será gratuita, ministrada on-line, de 30 de novembro a 4 de dezembro, das 19h30 às 21h30, diariamente. “Representa um avanço muito importante no sentido de estimular o corretor de imóveis no aprofundamento dos estudos inerentes à profissão e proporcionando aos participantes conhecimentos e novidades indispensáveis à categoria. Estamos contribuindo na orientação do caminho do aprendizado e do conhecimento técnico inerente ao exercício responsável da profissão”, avalia Manoel da Silveira Maia, presidente do Creci-RJ (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis). As vagas são limitadas e os interessados podem se inscrever em saberimobiliario2020.com.br. Segundo o Creci-RJ, os corretores de imóveis serão certificados, mediante presença nos treinamentos.