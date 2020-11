O novo empreendimento terá vários diferenciais como lazer na cobertura, lavanderia compartilhada e coworking Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 19/11/2020 17:03 | Atualizado 19/11/2020 17:04

Os lançamentos imobiliários voltaram com força total mesmo em um ano atípico. Juros mais baixos e novas linhas de financiamento estão impulsionando o setor, permitindo que mais pessoas conquistem o imóvel. A construtora Vitale, por exemplo, está lançando na Zona Norte o Vitale Rise, no bairro Encantado, com uma nova proposta de morar. Serão 72 unidades, entre um e dois quartos, segurança e lazer na cobertura com piscinas adulto e infantil, churrasqueira, parquinho e salão de festas. O empreendimento contará com serviços compartilhados de lavanderia, coworking, além de ter localização estratégica: está a 5 minutos do Norte Shopping e muito próximo da área de lazer do Engenhão. “Rise é um renascimento de cultura e mais uma vez a Vitale está vindo com um produto de qualidade de médio padrão com preço de econômico”, afirma Eduardo Paiva, sócio-diretor da construtora.

As unidades têm preços a partir de R$ 169 mil e, por estarem enquadradas no programa Casa Verde e Amarela, antigo Minha Casa, Minha Vida, o cliente poderá conseguir benefícios do governo como juros menores e subsídios de até R$ 29 mil, dependendo da renda familiar. “O momento é muito favorável para o cliente. Estamos vivendo uma época de juros nunca antes vistos e a Caixa tem oferecido condições completas para o interessado. Esta é a hora de trocar o aluguel pela casa própria”, diz Paiva.



RJZ Cyrela lança Telecorretagem

A tecnologia se tornou uma grande aliada este ano, principalmente no mercado imobiliário. A RJZ Cyrela, por exemplo, acaba de lançar a Telecorretagem. A nova ferramenta é capaz de realizar remotamente, em horário agendado, visitas guiadas com imagens em 3D por apartamentos decorados. Para facilitar o acesso a Telecorretagem, a empresa fez uma parceria com a plataforma Apto, que conecta potenciais compradores de imóveis novos à empreendimentos e construtoras, na qual é possível realizar o agendamento da visita nas unidades de forma rápida e online.