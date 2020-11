Evento virtual para compra da moradia terá condições especiais de pagamento e mimos como ITBI e registro grátis, além de sorteio de carro 0 Km Freepik

Por Cristiane Campos

Publicado 20/11/2020 11:55

Para quem está a procura de um lar, a Feira de Imóveis Online é uma ótima opção. O evento virtual, que começa hoje e vai até o dia 28, oferece mais de 16 mil imóveis no país com condições especiais de pagamento e financiamento da Caixa. Os interessados poderão acessar as ofertas por meio de uma plataforma digital segura e dinâmica, na qual será possível negociar descontos e vantagens diretamente com as incorporadoras. Os valor dos imóveis variam entre R$ 100 mil e R$ 1 milhão. O evento é organizado pela Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) e Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil (CBIC). A Caixa é o banco oficial da feira e vai participar agilizando o processo de análise de financiamento habitacional para os consumidores.

Também serão oferecidos diferenciais como isenção do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), registro do bem ou condomínio gratuitos. Além de churrasqueiras, kit de bancadas em pedra na cozinha, pia e gabinete nas varandas e até cozinha completa. Os mimos serão concedidos conforme a estratégia de vendas de cada construtora. Já a organização do evento vai sortear um carro 0 km entre os compradores de imóveis disponíveis na feira.



Confira as dicas da Abrainc para comprar

1 - Principais características: número de quartos, banheiros, vagas de garagem, metragem. Se for para morar sozinho e perto do trabalho, por exemplo, talvez um imóvel menor e sem garagem possa ser o ideal. Já para quem tem uma família maior, serão necessários mais quartos e banheiros;

2 - Localização: avalie se deseja morar em uma região residencial ou mais comercial. A primeira traria mais tranquilidade, enquanto a segunda proporciona maior praticidade. Dê preferência para lugares que possam facilitar a sua rotina e atendam ao seu estilo de vida;

3- Status: há opções para compra de imóvel na planta, em construção, novo e pronto para morar. Considere três fatores para escolher: preço, condições de pagamento e urgência para se mudar. Imóveis na planta costumam ter um menor preço e melhores condições de pagamento, mas exige mais tempo de esperar para se mudar. Por outro lado, imóveis já prontos costumam ter valores mais elevados;

4 - Condições de compra: alguns imóveis podem ter condições melhores de pagamento como parcelamento da entrada, valor menor de sinal, ITBI e registro grátis. Vale a pena se atentar para isso, principalmente se houver disposição de financiar o imóvel, pois existem algumas instituições financeiras, como a Caixa, que oferecem diversas facilidades para possibilitar essa conquista.