Pisos e revestimentos, ferramentas, metais, louças e utensílios domésticos são os destaques dos itens com preços menores Freepik

Por Cristiane Campos

Publicado 24/11/2020 18:28 | Atualizado 24/11/2020 18:33

A C&C escolheu as lojas do Morumbi, Guarulhos e Campinas para serem as primeiras a aceitarem pagamentos pelo Pix, por meio de um QR Code dinâmico localizado nos caixas destas unidades. A expectativa é que, nos próximos dias, o Pix chegue também a todas as outras unidades da marca, que soma 36 pontos de venda físicos, além do e-commerce. O objetivo é disponibilizar o Pix também neste canal de vendas logo após a Black Friday. De acordo com o diretor geral da C&C, Christophe Auger, a nova modalidade trará benefícios tanto para os clientes quanto para a rede. "O Pix garantirá mais agilidade e comodidade para o cliente no processo de pagamento e disponibilidade dos recursos instantâneos em conta", destaca o executivo.

E por falar em Black Friday, a rede de casa e construção oferece descontos de até 70% em itens de materiais de construção e de decoração. Entre os destaques estão pisos e revestimentos, ferramentas, metais, louças e utensílios domésticos. Os preços ainda mais em conta vão até o dia 30.

Publicidade

Compra do imóvel novo pagando até 30% menos

O Apto, plataforma que conecta virtualmente potenciais compradores de imóveis novos a construtoras e empreendimentos em todo o Brasil, também aderiu às promoções por meio da Black Week, oferecendo de 10% a 30% de desconto em unidades novas. A ação conta com mais de 80 empreendimentos até o momento e traz algumas construtoras de renome no portfólio como Eztec, Econ, Even, Exkalla, Ekko e Gafisa, entre outros.

Publicidade

"No geral, as pessoas aproveitam a Black Friday para buscar produtos de consumo ou eletrônicos e queremos trazer essa data para a realidade do mercado imobiliário. Sabemos que comprar um apartamento exige planejamento e é um processo mais delicado do que esses outros produtos, por isso, também fizemos uma campanha antecipada, para ajudar as pessoas a se organizarem e conhecerem as ofertas", explica Alex Reis, gerente de Marketing do Apto. Os descontos valem até o dia 29.