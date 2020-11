O financiamento de imóveis com recursos da poupança cresceu 84% em outubro na comparação com o mesmo mês do ano passado Freepik

Por Cristiane Campos

Publicado 26/11/2020 18:43

O mercado imobiliário continua respondendo positivamente neste ano atípico. Levantamento da Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança) revela que, em outubro, os empréstimos para financiar a compra e a construção de imóveis aumentaram em 48,8% frente ao mesmo mês do ano passado. O montante foi de R$ 92,67 bilhões, superando o resultado de todo o ano de 2019. Já o crédito imobiliário com recursos do SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo) atingiu R$ 13,86 bilhões, o que representa um crescimento de 84% perante o mesmo mês de 2019. Assim, o volume financiado em outubro representa o segundo recorde mensal consecutivo da série histórica iniciada em julho de 1994.

Para Diego Dias, CEO da Ekko Group, as baixas taxas de juros e a procura pelo imóvel ideal durante a quarentena foram fundamentais para esse aumento. "A construção civil sempre foi vista como uma moeda forte. Hoje, é possível financiar até 90% do valor do imóvel, o que tem facilitado a decisão de compra", ressalta Dias.



Publicidade

Plataforma agiliza serviços de reforma

Plataforma de serviços de manutenção e reforma que conecta clientes com profissionais especializados pretende expandir para todo o país Crédito

E com o número de financiamentos batendo recorde, o setor de reformas também ganha ainda mais fôlego. O Triider, plataforma de serviços de manutenção e reforma que conecta clientes com profissionais especializados, por exemplo, pretende fechar o ano com mais 70 novos colaboradores que vão apoiar o forte processo de expansão e consolidação da plataforma em todo o país. Atualmente, a startup expandiu suas operações em capitais como Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. A plataforma foi adquirida em outubro pela joint venture da Votorantim Cimentos, Gerdau e Tigre, a Juntos Somos Mais.

Publicidade

"O Triider surgiu para facilitar essas atividades, garantindo a segurança e a agilidade dos serviços de reparo e manutenção em geral. A nossa proposta é de disrupção dos serviços do setor, proporcionando melhorias para o cliente e o profissional", conta Juliano Murlick, CEO do Triider. A ideia, segundo ele, é que o cliente seja acompanhado do início até o fim do serviço. "Isso porque a plataforma conta com atendimento humanizado 24x7 em que o cliente pode explicar a sua dor e os especialistas o direcionam para o profissional ideal, sempre intermediando os contatos e resolvendo questões pontuais. A nossa proposta de valor beneficia o cliente, que conta com garantia de serviço e suporte 24h do nosso time", explica Murlick.



Brastemp e Consul se unem na Black Friday

Publicidade

Pela primeira vez em mais de 60 anos, as marcas Brastemp e Consul, ambas parte do portfólio da Whirlpool, se unem em campanhas da Black Friday com ofertas surpresas para os consumidores até o final do mês. O site da Brastemp, por exemplo, conta com descontos de até R$ 1.800 em produtos selecionados e 10% off em peças compradas à vista. Já no site da Consul, o Plantão de Ofertas tem uma versão exclusiva para a Black Friday e os descontos chegam a 35% do valor do produto. Além disso, para todos os outros sites e lojas físicas que venderem produtos Brastemp ou Consul, as marcas estão disponibilizando cashbacks - reembolso do valor gasto em um compra - para os consumidores que comprarem e acessarem os sites das promoções nesta Black Friday. Para Brastemp, os cashbacks podem chegar até R$ 500 em promocoesbrastemp.com.br e para Consul os descontos em conta-corrente chegam a R$ 350 no site bempensadoconsul.com.br. Os humoristas - e amigos - Paulo Gustavo, à frente de Consul, e Mônica Martelli como representante de Brastemp, foram contratados para a campanha de descontos com o objetivo de reforçar ainda mais os atributos de cada uma das marcas.