Administradora paulista promove campanha solidária entre moradores de condomínios Freepik

Por Cristiane Campos

Publicado 01/12/2020 20:53

Chegamos ao último mês de 2020, considerado um dos anos mais difíceis que vivemos. E só mesmo a magia do Natal para reforçar as esperanças para um Ano Novo melhor. Contagiados pela solidariedade que este mês nos traz, a Lello Condomínios, ao lado da Central Única das Favelas (CUFA), criou a ação Natal do Bem #SomosTodosNoel, na qual 20 condomínios administrados pela Lello receberão uma Árvore de Natal cada com cartões de sugestões de presentes a serem dados pelos moradores para crianças moradoras de comunidades a serem indicadas pela CUFA. "Todos nós podemos ser um pouco Papai Noel, afinal quem não gosta de compartilhar boas ações? E nossa iniciativa vem para espalhar solidariedade entre os condôminos", comenta Angélica Arbex, gerente Executiva de Marketing e Inovação da Lello Condomínios.



A ação deve ter participação de 5.500 moradores e a ideia é que sejam arrecadados 2 mil brinquedos para as crianças. Quem se interessar em ajudar, também pode fazer uma doação de R$ 30 por meio do projeto Benfeitoria, uma plataforma eletrônica de mobilização de recursos para projetos de impacto cultural, social, econômico e ambiental. A Lello também irá realizar a doação de 300 brinquedos. O endereço é benfeitoria.com/nataldobem.



Casa de férias com quartos temáticos em Orlando

Casa de férias com quartos temáticos é tendência na Flórida Divulgação

Para tornar as férias ainda mais agradáveis e até mesmo para garantir uma renda extra com a locação do imóvel, um casal da Pensilvânia pediu ao Studio 58, comandado pelas arquitetas brasileiras Barbara Kleppe e Simone Andrade, um projeto de casa que fosse um verdadeiro refúgio de férias. O projeto foi desenvolvido em uma propriedade no Encore Club Resort, um dos melhores condomínios de casas de férias na Flórida (Estados Unidos). Entre os principais desejos dos proprietários era ter uma casa diferenciada, já que muitas vezes esses imóveis são alugados por fotos, e precisava, principalmente, encantar à distância.



Com seis quartos, dois foram pensados para serem temáticos - uma febre entre os visitantes da região. Outro pedido foi para que os outros dois quartos tivessem o tema ‘cidades’, tendo sido eleitas Paris e San Francisco, enquanto os quartos restantes seguiram uma estética mais clean, elegante e relaxante.