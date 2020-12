A cor do rejunte é fundamental, pois ela dá o toque especial no visual e valoriza o ambiente Freepik

Quando vamos fazer uma obra, precisamos utilizar vários materiais e, na fase final que chamamos de acabamento, têm alguns produtos que merecem a nossa atenção, pois são eles que vão dar um toque especial no visual e valorizar o ambiente. Neste caso, estamos falando do rejunte. Para auxiliar o consumidor que está na fase de acabamento da obra, a Votorantim Cimentos acaba de lançar o Simulador de Cores Rejunte Votomassa, uma ferramenta online que permite fazer simulações dos oito tons do material para revestimentos e pisos de cerâmica e porcelanato. É possível testar qual cor de rejunte combina com cada ambiente da casa apenas acessando a ferramenta, sem a necessidade de baixar um aplicativo.



O simulador permite testar as cores dos revestimentos e do rejunte em quatro tipos de ambiente (cozinha, sala, banheiro e área externa) e também simular a cor do rejunte aplicada no revestimento, utilizando a câmera do celular. A ferramenta fornece todas as especificações técnicas dos produtos e uma calculadora para definir a quantidade de material necessário para a obra. "O consumidor passa grande parte de sua jornada em ambiente digital, no computador ou celular, e sua pesquisa online é dinâmica quando está em busca de materiais de construção, tanto em relação a referências de ambientes, como por produtos e preços. Além disso, os varejistas do setor estão cada vez mais apostando nas vendas online, o que foi reforçado com as restrições trazidas pela pandemia", afirma o diretor de Vendas da Votorantim Cimentos, André Pompeo.



Luminárias temáticas assinadas por designers renomados com preços acessíveis

A Telhanorte lança a sua primeira linha de luminárias assinada em parceria com a Archademy e democratiza o design com preços convidativos. Entre as opções de peças temáticas estão as de Murilo Weitz, Rodrigo Ohtake e Ohma Design, que contam com valores de R$ 239 a R$ 999. A ideia de recorrer a designers do mercado de alto padrão para confeccionar luminárias ao grande público tem por trás um grande processo, que começou por um levantamento elaborado pela Archademy, Market Network de Arquitetura e Design de Interiores, contratada como consultora pela Telhanorte.





Com concepções diversas, as luminárias desses designers consagrados têm diferentes inspirações para combinar com os ambientes mais versáteis. Por exemplo: a coleção assinada por Murilo Weitz foi inspirada na temática industrial. Sua pesquisa para o projeto buscou elementos desse universo, desenvolvendo peças com madeira e metal. Weitz explica que o momento de pandemia, onde as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa, mostrou o quanto o design de interiores é importante e faz a diferença. Para a Telhanorte, eles desenvolveram a coleção Casulo, em acrílico colorido, que se adapta ao ambiente e é composta de cinco peças.