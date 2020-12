O tema natalino ganha espaço nas áreas verdes do bairro planejado Cidade Jardim Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 15/12/2020 18:59

Para trazer a magia do Natal e aquecer os corações em tempos delicados, as associações de moradores dos bairros planejados Rio 2, Cidade Jardim e Península, na Barra da Tijuca, “vestiram” com luzes e enfeites natalinos as áreas comuns dos empreendimentos. Segundo Ricardo Corrêa, diretor de Marketing e Inteligência de Mercado da Carvalho Hosken, empresa responsável pela criação e desenvolvimento dos bairros planejados, o momento pede mais união e proteção. “A decoração deste ano é ainda mais especial, pois é uma forma de fortalecer a mensagem de paz e o desejo de que 2021 seja de muita saúde para todos”, diz Corrêa.



Elevador mais rápido do Brasil

Publicidade

A Atlas Schindler, de transporte vertical, concluiu a instalação do elevador mais rápido do país em edifícios residenciais, atingindo a velocidade de seis metros por segundo. O equipamento compõe o projeto de um condomínio em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, que contará no total com 18 elevadores da marca. Com 281 metros de altura e 81 andares, os moradores e visitantes do edifício vão percorrer quase 300 metros de altura em menos de um minuto - serão aproximadamente 45 segundos do térreo ao último pavimento de apartamentos, graças ao sistema com cabos de tração com alongamento reduzido e grande performance mecânica.



Além disso, os novos elevadores contam com o Schindler Ahead para conectividade e monitoramento remoto e são operados pelo sistema Schindler PORT, que permite a antecipação de chamadas e o controle de acesso por meio de terminais com telas touch integrados ao conceito do projeto.