Piscina de residencial que está sendo lançado em São Gonçalo pelo segmento econômico. Unidades a partir de R$ 124.900 Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 16/12/2020 15:48

O fim de ano pode ser um bom momento para trocar o aluguel pela casa própria. Para quem está à procura de uma oportunidade na planta, construtoras aproveitam o período para lançar residenciais em todo o Rio de Janeiro com subsídios (descontos) que podem chegar a R$ 47.500, condições facilitadas de pagamento com juros ainda mais acessíveis e financiamento em até 30 anos pelo programa Casa Verde e Amarela. Em São Gonçalo, por exemplo, a mineira CAC Engenharia está lançando o Tarsila do Amaral, residencial que será construído no complexo Aquarela, no bairro Maria Paula, que já conta com dois condomínios da empresa (Di Cavalcanti, em construção, e Portinari, que será entregue no início de 2021).



O empreendimento, com lazer completo e segurança, tem 180 unidades entre apartamentos de dois quartos com varanda e unidades garden (com quintal privativo), tipologia muito procurada pelas famílias após a experiência do isolamento social. De acordo com Cristiano Coluccini, CEO da construtora, os imóveis têm preços a partir de R$ 124.900 e, para o lançamento, a empresa oferece algumas vantagens. "A primeira é a opção de entrada zero. Também temos parcelas a partir de R$ 399 e a documentação, ou seja, o ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) e o registro são por conta da CAC, o que pode representar uma economia de até R$ 7 mil para o cliente, dependendo da negociação", afirma Coluccini. Ele lembra ainda que, por ser um projeto pelo programa Casa Verde e Amarela, o interessado tem a possibilidade de conseguir subsídios de até 42.200, de acordo com a renda familiar.

Subsídios de até R$ 29 mil

Espaço coworking de empreendimento no Encantado que tem unidades a partir de R$ 169 mil Divulgação

Já a construtora Vitale lança no bairro Encantado o Vitale Rise, com 72 unidades, entre um e dois quartos, segurança e lazer na cobertura com piscinas adulto e infantil, churrasqueira, parquinho e salão de festas. O empreendimento terá serviços compartilhados de lavanderia, coworking, além de estar a 5 minutos do Norte Shopping e muito próximo da área de lazer do Engenhão.



As unidades têm preços a partir de R$ 169 mil e, por estarem enquadradas no programa Casa Verde e Amarela, o cliente poderá conseguir benefícios do governo como juros menores e subsídios de até R$ 29 mil, dependendo da renda familiar. “O momento é muito favorável para o cliente. Estamos vivendo uma época de juros nunca antes vistos e a Caixa tem oferecido condições completas para o interessado. Esta é a hora de trocar o aluguel pela casa própria”, diz Eduardo Paiva, sócio-diretor da empresa.

Descontos de R$ 13 mil

Condomínio em Campo Grande que conta com subsídios de até R$ 47.500 Divulgação

Em Campo Grande, a também mineira RDR Engenharia acaba de lançar o Viver Mais Campo Grande. O residencial, com 320 unidades, é o primeiro da empresa a ter apartamentos de três quartos pelo programa Casa Verde e Amarela. O projeto contempla também unidades de dois quartos e garden (com quintal exclusivo), varanda gourmet, elevador, vaga de estacionamento para todos os apartamentos, lazer completo e segurança.



André Barros, presidente da Morar Mais Imobiliária, responsável pela comercialização do novo residencial, conta que esses são diferenciais importantes diante do cenário que estamos vivendo. "Um quarto extra para ser usado como home office, varanda gourmet, localização privilegiada e condições especiais de pagamento fazem toda a diferença. E ainda há subsídios que podem chegar a R$ 47.500, além de outros benefícios para quem adquirir uma das unidades como desconto de R$ 13 mil", adianta Barros. Com preços a partir de R$ 144 mil, o empreendimento é voltado para famílias com renda a partir de R$ 2 mil.