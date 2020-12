Os painéis de MDF podem ser aplicados em paredes da sala, quarto e cozinha Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 23/12/2020 12:45

Que tal começar o ano de casa nova? Aproveitar este período para mudar os ambientes pode ser uma boa pedida para iniciar 2021 com as energias renovadas. Uma tendência que está em alta, de acordo com Flávio Aurélio, diretor da Flaviense GMAD, é revestir as paredes de MDF. “É um pedido recorrente dos clientes que compram os painéis conosco. Revestir as paredes de MDF dá um ar mais sofisticado, além de trazer aconchego ao lar. Muitos arquitetos utilizam os painéis em seus projetos justamente pela sensação de ‘calor’ que eles transmitem, quebrando muitas vezes o aspecto frio de opções como porcelanato e cerâmica”, conta Aurélio.



Ele complementa que o material pode ser aplicado em paredes da sala, quarto e cozinha. “Temos várias linhas que, dependendo do perfil do cliente, se adaptam muito bem aos mais variados espaços. O MDF tem outras vantagens, entre elas é fácil de limpar e de instalar. Ou seja, é recomendado para quem deseja uma obra mais rápida”, afirma o diretor da Flaviense GMAD. Os painéis de MDF podem ser usados em paredes internas de ambientes maiores e também de espaços reduzidos. Outra sugestão muito utilizada são os painéis para a parede onde fica a televisão, formando uma moldura e ajudando a esconder a fiação do equipamento.



Aurélio ressalta ainda que é preciso escolher o produto ideal para cada ambiente. “Por isso, é muito importante contratar um profissional capacitado para identificar a melhor opção e fazer a correta instalação”, observa.