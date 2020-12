O pagamento começa até 90 dias após a assinatura do contrato e o cliente tem até 20 anos para quitar o financiamento Freepik

Por Cristiane Campos

Publicado 29/12/2020 09:32

O home equity, modalidade em que o consumidor consegue obter um empréstimo utilizando o imóvel como garantia, vem conquistando espaço no mercado. Um exemplo é o portal imobiliário Imovelweb que, recentemente, fechou parceria com a Creditas, plataforma 100% digital, para oferecer aos seus clientes uma opção de empréstimo pessoal com juros mais baixos e condições diferenciadas de pagamento.



Por meio do produto Empréstimo com Garantia, o contratante fornece um bem como garantia e, assim, consegue juros menores. No caso do imóvel, os créditos vão de R$ 30 mil a R$ 3 milhões e as taxas são a partir de 0,75% ao mês. Já o pagamento começa até 90 dias após a assinatura do contrato e o prazo para quitar o empréstimo pode chegar a 20 anos. "Nós já somos referência em conectar consumidores e imobiliárias e trazer mais facilidade na busca por imóveis, mas queremos ir além e oferecer uma solução completa para nossos clientes”, afirma Tiago Galdino, CFO do Imovelweb.

Pacote de soluções imobiliárias

Outra iniciativa da Imovelweb foi a criação de uma plataforma com foco em serviços financeiros, como consócio, financiamento, crédito pessoal, seguro fiança e leilões. "A transformação digital chegou e revolucionou todos os setores. No imobiliário não foi diferente. Queremos sempre oferecer o melhor para os nossos clientes e, por isso, utilizamos tecnologia de ponta e buscamos parceiros estratégicos que nos permitam diversificar o nosso portfólio de serviços e garantir a satisfação dos consumidores", diz Galdino.