Por Cristiane Campos

Para quem deseja iniciar o ano com uma guinada profissional, a Morar Mais Imobiliária está com 40 vagas para profissionais de vendas com ou sem experiência. A iniciativa faz parte do plano de expansão da empresa, que abre este mês uma filial em Cabo Frio, na Região dos Lagos. De acordo com André Barros, presidente da Morar Mais, a região tem grande potencial imobiliário, especialmente no segmento econômico. "Já comercializamos 650 lotes na Região dos Lagos e, agora, estamos abrindo uma loja em Cabo Frio para atender a uma demanda de R$ 150 milhões em novos projetos habitacionais, além dos loteamentos. Para se ter ideia, serão cerca de 650 imóveis só pelo programa Casa Verde e Amarela", conta Barros. Sobre as vagas para profissionais de vendas, o executivo explica que busca pessoas com perfil empreendedor, visionárias e com disposição para construir uma carreira. Entre os pré-requisitos estão: ser maior de 18 anos, ter ensino médio ou superior, conhecimento em informática, desejável ter experiência com vendas, e disponibilidade de dia e horário. Os interessados podem enviar currículos para: [email protected]

Nova passarela na Avenida Brasil

Passarela atenderá cerca de 20 mil pessoas. O investimento foi de R$ 2,3 milhões Divulgação

Com um volume de mais de 250 mil carros diariamente, a Avenida Brasil é uma das vias de maior fluxo da cidade do Rio de Janeiro. Para facilitar a travessia dos pedestres que passam todos os dias pelo local, a MRV acaba de entregar uma passarela, localizada entre a Estrada do Mendanha e a Estrada do Pedrogoso, que atenderá cerca de 20 mil pessoas. O investimento foi de R$ 2,3 milhões.



“A passarela vai beneficiar não somente os moradores dos nossos empreendimentos no local, que contam com mais de 1.500 unidades, mas toda a região”, afirma César Watanabe, gestor de Obras da construtora.