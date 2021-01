O desempenho do mercado carioca no ano passado só perdeu para 2017, quando foram realizadas 35.272 negociações Freepik

Por Cristiane Campos

Publicado 07/01/2021 10:44

Levantamento do Secovi Rio (Sindicato da Habitação), com base nas guias pagas do ITBI (Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis) entre 2016 e 2020, revela que, no ano passado, o mercado carioca conseguiu se reerguer mesmo com a pandemia. Foram 33.276 negociações, superando os resultados de 2016 (30.661 transações), 2018 (30.560 negociações) e 2019 (31.676 escrituras). Ainda de acordo com o estudo, o ano passado só perdeu para 2017, com 35.272 operações imobiliárias residenciais. Para se ter ideia, houve uma pequena queda no número de vendas nos meses de março e abril de 2020.



Já para as transações envolvendo imóveis comerciais, o cenário não foi tão positivo e os números registrados em 2020 foram os mais baixos dos últimos quatro anos. O relatório mostra que foram 5.252 negociações concluídas no ano passado, contra 6.181 fechadas em 2019. O total registrado em 2016, por exemplo, chegou a 10.170.



Segundo o Secovi Rio, a expectativa do mercado é que, com a chegada da vacina contra a Covid-19 nos próximos meses, o interesse por negociações não residenciais volte a dar sinais de recuperação. Veja o relatório completo com dados de 2016 a 2020 neste link: https://www.secovirio.com.br/wp-content/uploads/2021/01/relatorio-completo-dados-itbi-2016-a-2020.pdf.