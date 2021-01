A varanda passa a ser também sala e cozinha e, quando bem planejada, se torna o espaço mais agradável do lar Freepik

Por Cristiane Campos

Publicado 11/01/2021 20:31 | Atualizado 11/01/2021 20:46

O que não pode faltar na sua casa? Atualmente, para muitas famílias, um espaço para home office é fundamental. Outras desejam ter uma varanda ampla para chamar de sua. As pessoas que fazem parte da geração Y (nascidas entre os anos de 1980 e 1995), por exemplo, têm uma relação diferente com o lar. A casa onde moram os millennials, como também são chamados, é um lugar que tem a cara deles, onde é possível se sentir à vontade, receber amigos quando quiser e recarregar as energias depois de um dia cansativo.



De acordo com Alex Frachetta, CEO do Apto, plataforma que conecta potenciais compradores de imóveis novos a construtoras de todo o pais, os millennials buscam qualidade de vida, localização e um ambiente autêntico. “Não é mais a escritura, metragem, o número de quartos ou a quantidade de vagas na garagem que tornam o imóvel especial, mas as experiências que podem ser vividas dentro das quatro paredes", explica Frachetta. Segundo a plataforma, os cinco itens que não podem faltar em um imóvel da geração Y são:



1 - Varanda gourmet: em apartamentos novos, tem sido bastante frequente a construtora reservar muito espaço para a varanda e compactar as demais áreas. Assim, a varanda passa a ser também sala e cozinha e, quando bem planejada, se torna o espaço mais agradável da casa para receber amigos, curtir um vinho a dois ou mesmo estar a sós com um livro.



2 - Cinema em casa: independente do estilo, perfil ou hábitos, todos os millennials querem um espaço confortável para assistir séries e filmes. Sofá para se esparramar, muitas almofadas, uma TV grande e uma iluminação intimista criam o ambiente perfeito.



3 - Cozinha americana: para os que não têm varanda gourmet, o pedido unânime é a cozinha americana. Otimizar o espaço, tornar a área comum do apartamento mais arejada e aumentar o convívio familiar, são algumas das grandes vantagens da integração entre sala e cozinha.



4 - Horta vertical: é o espaço queridinho da geração Y. Além de deixar o apartamento mais verde e aconchegante, é um item decorativo e um ótimo incentivo para uma alimentação mais balanceada.



5 - Iluminação de LED: fácil de ser encontrada e com efeitos diferenciados, o LED vem provar que nem só de itens decorativos e bibelôs vive a decoração. A geração Y preza pelo espaço e pela liberdade. Por isso, menos portas e janelas fechadas e menos sensação de enclausuramento também.