A manta Al Fresco Malibu da Camicado é um dos itens em oferta na campanha que vai até o dia 17 de janeiro Divulgação

Por Cristiane Campos

Publicado 12/01/2021 18:22 | Atualizado 12/01/2021 18:24

Para quem deseja repaginar a casa neste início de ano, lojas como Camicado e Amoedo estão com campanhas com preços menores e com parcelamento em até dez vezes. Na Camicado, a ação Renove Sua Casa vai até o dia 17 de janeiro, oferecendo itens para decorar, servir, cozinhar e organizar com descontos de até 50%. Entre as peças estão o jogo de toalha banho e rosto Portman (2 peças), de R$ 59,99 por R$ 39,99, o jogo jarra de café com filtro Java (2 peças), de R$ 99,99 por R$ 49,99, e a manta Al Fresco Malibu 125x150, que baixou de R$ 199,99 para R$ 119,99. Dependendo do valor, as compras podem ser parceladas em até dez vezes.



Na Amoedo, os descontos também podem chegar a 50% no Saldão de Verão. O tapete Sanitizante Max 2 em 1 (78x40cm) preto Kapazi, por exemplo, que custava R$ 114,45 está saindo R$ 99,90. Para limpeza, uma das opções é o Mop Spray Flash Limp, de R$ 102,55 por R$ 89,90. Já para quem deseja refrescar os ambientes, a rede oferece o ar condicionado janela 18.000 Btus 220V Gree, que baixou de R$ 2.377,50 para R$ 1.934,90. As compras podem ser parceladas em até 10 vezes, dependendo do produto e do valor.

Energia renovável

Publicidade

A Knauf do Brasil, fabricante de drywall, acaba de receber o Certificado de Energia Renovável 2020, concedido pela Comerc Energia em parceria com a Sinerconsult, nas suas fábricas da Bahia e do Rio de Janeiro. Em 2019, a empresa contribuiu com a redução de 460 tCO2 (dióxido de carbono no plasma) por utilizar energia de fontes renováveis - produzidas por usinas eólicas ou por placas solares – na fábrica de Camaçari (BA). Na fábrica de Queimados (RJ), houve redução de 409 tCO2 no mesmo período.



As emissões reduzidas voluntariamente são equivalentes a 3.222 árvores na Bahia e 2.864 árvores no Rio de Janeiro em 30 anos em um projeto de reflorestamento. "A Knauf trabalha pensando sempre nos melhores recursos para a produção, qualidade dos seus produtos e no melhor para o meio ambiente. E essas certificações corroboram o nosso empenho em reduzir as emissões de gases de efeito estufa pelo uso de energias renováveis", afirma Robson Neves, coordenador da Manutenção Elétrica da Knauf em Camaçari.